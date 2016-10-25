Стриптиз, семь способов соблазнения и игры до рассвета в Омске

В пятницу, 28 октября, на сцене театра спектакль «Кто боится Вирджинии Вульф», в двух действиях, по пьесе Эдварда Олби. Продолжительность 2 часа 20 минут, возрастные ограничения – после 18 лет. Две семейные пары, устроив увлекательную игру, засиживаются до рассвета: смутные подозрения и шутливые споры, душераздирающие обвинения и поиски семейного счастья.



В субботу и воскресенье, 29 и 30 октября, в 18:00 артисты Пятого театра играют спектакль по роману Алексея Иванова «Географ глобус пропил» (18+). Продолжительность 3 часа 40 минут.

Герой романа вынужден работать школьным учителем географии. У него сложные отношения с женой и друзьями, с учениками – дружба, больше напоминающая борьбу. Кульминация и развязка действия – в пятидневном сплаве по реке, во время похода с девятиклассниками, где учитель испытывает переломный момент жизни. Сумеет ли он разобраться в себе?

