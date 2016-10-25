Стриптиз, семь способов соблазнения и игры до рассвета в Омске

Портал Gorod55.ru подготовил небольшой обзор омских спектаклей на ближайшую неделю.
Омский государственный драматический Пятый театр
Завтра, 26 октября, в 18:30 на сцене Пятого театра комедия в двух действиях «Игра на выживание» (18+) по пьесе Дарио Фо «Не играйте с архангелами». Над гастарбайтером Ветром потешаются все: стал солдатом - ранили в ягодицы; невеста оказалась проституткой; вместо документов на пенсию получил документ, удостоверяющий что он… собака. Чем закончится история, больше похожая на дурной сон? Ответ в спектакле в двух действиях, продолжительность 2 часа 50 минут.
27 октября, в четверг, в 18:30 – комедия в двух действиях «Чисто семейное дело» (18+), продолжительность 2 часа 20 минут. Лондонский невролог должен выступать на международной конференции, но его ждет взрослый сын, о котором он впервые слышит. В привычный уклад жизни медика оказываются втянуты все окружающие, от коллег и пациентов до сержанта полиции.
В пятницу, 28 октября, на сцене театра спектакль «Кто боится Вирджинии Вульф», в двух действиях, по пьесе Эдварда Олби. Продолжительность 2 часа 20 минут, возрастные ограничения – после 18 лет. Две семейные пары, устроив увлекательную игру, засиживаются до рассвета: смутные подозрения и шутливые споры, душераздирающие обвинения и поиски семейного счастья.
В субботу и воскресенье, 29 и 30 октября, в 18:00 артисты Пятого театра играют спектакль по роману Алексея Иванова «Географ глобус пропил» (18+). Продолжительность 3 часа 40 минут.
Герой романа вынужден работать школьным учителем географии. У него сложные отношения с женой и друзьями, с учениками – дружба, больше напоминающая борьбу. Кульминация и развязка действия – в пятидневном сплаве по реке, во время похода с девятиклассниками, где учитель испытывает переломный момент жизни. Сумеет ли он разобраться в себе?
Все спектакли начинаются в 19:00.
В среду, 26 октября, на главной сцене театра спектакль INCOGNITO (16+), русские криминальные хроники по мотивам гоголевского «Ревизора» в постановке Анатолия Ледуховского.
27 октября театр представляет спектакль «Мария» (16+). Пьесу Исаака Бабеля в восьми картинах омским зрителям покажут в одном действии.
В субботу, 29 октября, в театре – шекспировский «Кориолан» в сценической версии Романа Феодори. Спектакль 18+, продолжительность два часа, с одним антрактом.
30 октября, в воскресенье, перед зрителями – спектакль «Чертова Дюжина» (16+) по пьесе Ольги Никифоровой, написана по мотивам тринадцати рассказов Аркадия Аверченко. Спектакль о семи способах соблазнения, в двух действиях, общая продолжительность составит три часа.
На камерной сцене Омского театра драмы в пятницу, 28 октября, играют трагикомедию «Безрукий из Спокана» по пьесе Мартина МакДонаха (перевод Павла Руднева). Спектакль с антрактом, продолжительность 2 часа 20 минут.
Омский Театр юного зрителя
В субботу, 29 октября, в 12:00 на театральной сцене балетная феерия «Муха-Цокотуха», продолжительность 50 минут. Вечером того же дня, в 19:00, зрителям со стальными нервами покажут камерный триллер «Веревка».
30 октября, в воскресенье, зрителям представят музыкальную сказку «Маша и Витя против «Диких гитар», продолжительность один час. Спектакль сыграют дважды, в 12:00 и в 15:00.
31 октября в 12:00 на сцене ТЮЗа театральная забава «Сказка про царя Гороха», продолжительностью в один час.
Омский государственный музыкальный театр
27 октября, в четверг, в 18:30 театр представляет оперетту в двух действиях «Бабий бунт, или С вилами против кризиса», поставленную по шолоховским «Донским рассказам». Продолжительность спектакля – два часа.
В субботу, 29 октября, в 11:00 начнется музыкальная сказка «Рикки-Тикки-Тави» по рассказу Редьярда Киплинга, продолжительность один час. В этот же день в 18:00 на сцене театра – балет в двух действиях «Обнаженное танго» (16+) на музыку Пьяццоллы, продолжительность два часа.
30 октября, в воскресенье, в 11:00 детский спектакль «По щучьему велению» в жанре музыкальной забавы. Поставлен по мотивам русской народной сказки, продолжительность 1 час 10 минут. Вечером 30 октября, в 18:00, зрители увидят оперетту «Летучая мышь», музыка Штрауса, три действия, продолжительность 3 часа и 5 минут.
Драматический лицейский театр
В субботу, 29 октября, премьера на сцене театра – поучительная сказка «Как Незнайка стал волшебником», поставлена по книге Николая Носова «Незнайка в Солнечном городе». Спектакль сыграют дважды – в 14:00 и в 16:30, продолжительность час и двадцать минут. Незнайка, совершив три хороших поступка, встречает Волшебника, который дарит ему волшебную палочку с условием, что она потеряет силу, если совершить плохой поступок. Незнайка нечаянно превращает своего товарища в осла и отправляется на его поиски. Спектакль-игра для маленьких зрителей, с песнями, танцами и играми с залом.
30 октября, в воскресенье, в 18:00 начнется апокалиптическая поэма «Ощущение Бороды», продолжительность 1 час 50 минут. Перед зрителями развернется приключенческая и даже детективная история, отчасти жутковатая и мистическая, обещают в анонсе спектакля.
ТОП Театр
Завтра, 26 октября, в 19:00 в театре играют спектакль «С любимыми не расставайтесь», созданный в жанре бракоразводного процесса в стиле кабаре. Постановка Вячеслава Ямбора. Продолжительность 1 час 10 минут.
В пятницу, 28 октября, на сцене театра романтическая комедия «БОНОБО». Автор пьесы Лоран Баффи, постановка Александра Устюгова. Продолжительность спектакля 1 час 45 минут.
В субботу, 29 октября, в 18:00 начнется мужской стриптиз в двух актах, или спектакль «Ladies' Night. Только для женщин» в постановке Владимира Золотаря. Продолжительность три часа с антрактом. По сюжету, шестеро сталеваров, потеряв работу, находят возможность поправить свое положение и организуют стриптиз-шоу для обеспеченных женщин. В конце спектакля, согласно анонсу, зрителей ждет профессиональный стриптиз.