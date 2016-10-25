Омскому региону грозит ЧС из-за погоды, не выезжайте из города

Омские спасатели предупреждают о возникновении чрезвычайных ситуаций в связи с ухудшением погодных условий.
ЧС, прежде всего, будут обусловлены ростом аварий на энергетических системах жизнеобеспечения, могут быть повреждены, либо оборваны линии связи и ЭП. Стоит обратить внимание на слабо закрепленные конструкции и кровли крыш, которые порывами ветра могут быть сорваны. Также в ситуации ухудшения погодных условий может наблюдаться нарушение транспортного движения, а темпы проведения аварийно-восстановительных работ значительно снижены, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Омские спасатели не рекомендуют автовладельцам отправляться в дальний путь, по причине того, что гололедные явления, метель и ветер значительно ухудшают сцепление с дорогой, провоцируют плохую видимость.
Но если отложить дальнюю поездку все же не получится, то водителям следует придерживаться ряда правил, в частности соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Также рекомендовано усилить контроль за техническим состоянием автотранспорта, который используется с целью перевозки пассажиров, особенно это касается школьных автобусов, выезжающих за пределы населенных пунктов. Не оставлять без внимания техническое состояние транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов. Быть предельно осторожными на пешеходных переходах, особенно на расположенных вблизи образовательных учреждений.
Как ранее сообщал портал Gorod55.ru,
Температура днем, 25 октября, составит -1…-6 градусов, ночью ожидается до -8. Завтра ночью при прояснениях до -15 градусов, днем столбик термометров зафиксирует +1…-4.
Главное управление МЧС России по Омской области акцентирует особое внимание на пешеходах и обращается к ним:
- Уважаемые пешеходы! Передвигаться по проезжей части – крайне опасно. Вас может задеть любое транспортное средство;
Постарайтесь подобрать соответствующую обувь;
В случае получения травмы, обязательно обращайтесь в медицинское учреждение для оказания первой помощи;
Телефон пожарно-спасательной службы «101».
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