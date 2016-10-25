Омскому региону грозит ЧС из-за погоды, не выезжайте из города

Но если отложить дальнюю поездку все же не получится, то водителям следует придерживаться ряда правил, в частности соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Также рекомендовано усилить контроль за техническим состоянием автотранспорта, который используется с целью перевозки пассажиров, особенно это касается школьных автобусов, выезжающих за пределы населенных пунктов. Не оставлять без внимания техническое состояние транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов. Быть предельно осторожными на пешеходных переходах, особенно на расположенных вблизи образовательных учреждений.