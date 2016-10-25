Омичу, который пьяным устроил смертельное ДТП, грозит до 7 лет

Как ранее сообщал портал Gorod55 , в воскресенье вечером, 23 октября, на Сыропятском тракте управлявший Toyota Corolla мужчина допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2107», в результате чего от полученных травм скончался водитель отечественного транспортного средства.