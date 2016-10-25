Омичу, который пьяным устроил смертельное ДТП, грозит до 7 лет

Возбуждено уголовнoе дело по ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, по неосторожности повлекшее смерть человека) в отношении мужчины 1981 года рождения, который, управляя автомобилем Toyota Corolla, спровоцировал смертельное ДТП на Сыропятском тракте.
Результаты проведенного освидетельствования водителя Toyota Corolla показали наличие в выдыхаемом воздухе паров алкоголя соответствующие средней степени опьянения – 0,285мг/л. Серьезных травм в случившемся ДТП мужчина не получил.
Кроме того, выяснилось, что прежде данный автовладелец уже трижды лишался права управления автомобилем за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
В настоящее время осуществляется допрос свидетелей, следователем уже назначены автoтехнические и судебно-медицинская экспертизы. УК РФ за подобное преступление предусматривает наказание в виде лишения свобoды на срок до 7 лет.
По материалам пресс-службы СУ УМВД РФ по Омской области
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