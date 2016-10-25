Омичи могут остаться без дорог, подрядчики срывают ремонт

Итогом рабочей поездки в Горьковский район стало оперативное совещание, на котором присутствовали руководство района, заказчики и подрядчики. Основным вопросом для обсуждения стало освоение средств, выделенных в 2016 году на ремонт и реконструкцию дорог. По поручению главы региона все дорожные работы должны быть максимально выполнены до конца 2016 года.