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Омичи могут остаться без дорог, подрядчики срывают ремонт

25 октября 2016, 10:23
Недостаточно высокий темп работ.

Объекты дорожного строительства в Горьковском районе, которые находятся в стадии реконструкции, должны быть введены в эксплуатацию до конца этого года. Особого внимания заслуживают те участки дорог, где следует ускорить темпы работ, чтобы успеть к установленному сроку.

Оценку проводимым работам на трех участках дорожного полотна, общей протяженностью примерно 15 километров, провели специалисты министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Омской области и регионального управления дорожного хозяйства, сообщает Омская губерния.

Стоит отметить, что подрядчики прилагают максимум усилий для того, чтобы все объекты были сданы вовремя, не обращая внимания на установившуюся зимнюю температуру в области.

Между тем, Александр Фрикель, замминистра строительства и ЖКХ Омской области, который принимал участие в экспертной оценке объектов, отметил, что погодные условия никак не должны помешать выполнению задания.

Так, на участке «Октябрьское-Новооболонь-Георгиевка» работы ведутся в круглосуточном режиме. ГП «ДРСУ №6» - подрядчику этого участка – остается только уложить щебень и, по рекомендации делегации, обратить внимание на водоотведение, чтобы талые воды весной не пошли в населенный пункт.

На втором участке, который находится между Алексеевкой и Саратово, подрядчику ООО «УТС» необходимо срочно осуществить завоз материала для отсыпки, чтобы обязательно сдать объект до начала 2017 года.

В завершении рабочей поездки, специалисты побывали на участке автодороги «Богданово-Новопокровка», где специалисты посоветовали подрядной организации «Византия» ускорить темпы работ и уделить особое внимание их качеству.

Итогом рабочей поездки в Горьковский район стало оперативное совещание, на котором присутствовали руководство района, заказчики и подрядчики. Основным вопросом для обсуждения стало освоение средств, выделенных в 2016 году на ремонт и реконструкцию дорог. По поручению главы региона все дорожные работы должны быть максимально выполнены до конца 2016 года.

Фото: omskportal.ru

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