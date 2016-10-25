Омичи могут остаться без дорог, подрядчики срывают ремонт

Объекты дорожного строительства в Горьковском районе, которые находятся в стадии реконструкции, должны быть введены в эксплуатацию до конца этого года. Особого внимания заслуживают те участки дорог, где следует ускорить темпы работ, чтобы успеть к установленному сроку.
Оценку проводимым работам на трех участках дорожного полотна, общей протяженностью примерно 15 километров, провели специалисты министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Омской области и регионального управления дорожного хозяйства, сообщает Омская губерния.
Стоит отметить, что подрядчики прилагают максимум усилий для того, чтобы все объекты были сданы вовремя, не обращая внимания на установившуюся зимнюю температуру в области.
Между тем, Александр Фрикель, замминистра строительства и ЖКХ Омской области, который принимал участие в экспертной оценке объектов, отметил, что погодные условия никак не должны помешать выполнению задания.
Так, на участке «Октябрьское-Новооболонь-Георгиевка» работы ведутся в круглосуточном режиме. ГП «ДРСУ №6» - подрядчику этого участка – остается только уложить щебень и, по рекомендации делегации, обратить внимание на водоотведение, чтобы талые воды весной не пошли в населенный пункт.
На втором участке, который находится между Алексеевкой и Саратово, подрядчику ООО «УТС» необходимо срочно осуществить завоз материала для отсыпки, чтобы обязательно сдать объект до начала 2017 года.
В завершении рабочей поездки, специалисты побывали на участке автодороги «Богданово-Новопокровка», где специалисты посоветовали подрядной организации «Византия» ускорить темпы работ и уделить особое внимание их качеству.
Итогом рабочей поездки в Горьковский район стало оперативное совещание, на котором присутствовали руководство района, заказчики и подрядчики. Основным вопросом для обсуждения стало освоение средств, выделенных в 2016 году на ремонт и реконструкцию дорог. По поручению главы региона все дорожные работы должны быть максимально выполнены до конца 2016 года.
Фото: omskportal.ru