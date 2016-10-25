Омичи могут не успеть получить материнский капитал

Более 112 тысяч омских семей уже воспользовались своим правом на материнский капитал.
Материнский капитал в 2017 году
В Омской области материнские сертификаты начали выдавать с 2007 года. За девять лет выдано более 112 тысяч документов. 80 тысяч омских семей, уже успели воспользоваться финансовой помощью государства.
Как отметили в омском Отделении Пенсионного фонда, подавляющее число владельцев сертификатов, 95 процентов, тратят их на улучшение жилищных условий. Значительно меньшее число граждан используют материнский капитал на образование детей и формирование своей будущей пенсии. 4,5 тысячи и 64 семьи сделали такой выбор.
Кроме того, у омичей есть возможность воспользоваться своим правом на получение единовременной выплаты из средств семейного капитала – 25 тысяч рублей. Данная выплата действует с июня месяца. И ей уже успели воспользоваться более 15 тысяч омских семей.
Как уточнили редакции портала Gorod55.ru в Пенсионном фонде РФ по Омской области, желающим получить единовременную поддержку необходимо поторопиться. Последний срок подачи документов 30 ноября 2016 года. Воспользоваться своим правом на выплату могут семьи, у которых ребенок родился до 30 сентября 2016 года.
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