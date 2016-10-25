Омичи могут не успеть получить материнский капитал

Материнский капитал в 2017 году индексировать не планируется . Об этом порталу Gorod55.ru сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области. Правда, уточнили – на данный момент. Размер материнского капитала, а он на сегодняшний день составляет 453026 рублей, устанавливается федеральным законом, изменения в который еще могут быть приняты до конца текущего года.