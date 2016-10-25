Омичи активно занимаются любовью

Согласно последним статистическим данным, опубликованным Омскстатом, жители региона активно занимаются любовью, о чем свидетельствуют высокие показатели рождаемости, а также высокое число заключенных браков.
В период с января по сентябрь в Омской области зафиксирован прирост населения – число родившихся превысило количество умерших на 404 человека, согласно статистическим показателям.
В Омском регионе органами ЗАГС зарегистрировано 20201 родившийся человек и 19797 умерших. При этом общий коэффициент рождаемости составил 13,6 промилле, смертности – 13,4 промилле.
Кроме того, отмечается, что за минувшие девять месяцев в регионе узаконили свои отношения 10461 пара, развод оформили 6556 супружеских пар. В расчете на 1000 жителей в среднем приходится 7 браком и 4 развода.
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