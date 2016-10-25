Омичей кормили зараженной едой, проверка Россельхознадзора

Два факта выявления зараженной и некачественной крупы зафиксировали специалисты областного управления Россельхознадзора в Омске. Причем оба случая – в социально-значимых объектах.
Около 7 килограммов гречневой крупы, зараженной мельничной огневкой, обнаружили эксперты Россельхознадзора в Омской инфекционной клинической больнице №1 им. Д.И. Долматова, сообщает пресс-служба ведомства.
Данные нарушения требования действующего законодательства в сфере качества и безопасности крупы, а именно «зараженность вредителями хлебных запасов», были выявлены в октябре этого года в ходе плановой проверки вышеуказанного учреждения.
Лабораторно доказано: партия крупы гречневой ядрицы весом 6 килограммов 900 граммов, действительно, подвержена заражению мельничной огневкой.
Стоит отметить, что вредитель – огневка мельничная – чаще всего присутствует на зернах различных культур, а также продукции переработки зерна, в том числе ее можно обнаружить и в орехах, и в сухофруктах, и в кондитерских изделиях. Основной вредитель: гусеницы огневки, они повреждают зерна, оплетают их паутиной, образуя при этом большие комки. Места дислокации: продукты питания, щели складских помещений, упаковочные мешки.
Второй случай: некачественные продукты питания зафиксированы в КОУ ОО «Адаптивная школа-интернат №18».
Специалистами регионального управления Россельхознадзора в данном учреждении была установлена партия крупы ячменной перловой весом 4 килограмма 100 граммов, не соответствующая требованиям нормативов по таким показателям качества, как содержание доброкачественного ядра – 78,3 процентов (норма не менее 99,6%), содержание сорной примеси – 21,7 процентов (норма – не более 0,3%).
Испытательная лаборатория Омского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» доказала, что сорная примесь в обнаруженной партии крупы превышает норму в 72 раза.
В результате: руководителям обоих учреждений – и больницы, и школы-интерната – выданы предписания; изъятые из оборота партии зараженных и некачественных круп будут уничтожены в определенный срок в присутствии специалиста профильного ведомства.
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