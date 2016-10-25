Город55
ГлавноеВсе новости

Омичей кормили зараженной едой, проверка Россельхознадзора

25 октября 2016, 14:11
Выданы предписания.

Два факта выявления зараженной и некачественной крупы зафиксировали специалисты областного управления Россельхознадзора в Омске. Причем оба случая – в социально-значимых объектах.

Около 7 килограммов гречневой крупы, зараженной мельничной огневкой, обнаружили эксперты Россельхознадзора в Омской инфекционной клинической больнице №1 им. Д.И. Долматова, сообщает пресс-служба ведомства.

Данные нарушения требования действующего законодательства в сфере качества и безопасности крупы, а именно «зараженность вредителями хлебных запасов», были выявлены в октябре этого года в ходе плановой проверки вышеуказанного учреждения.

Лабораторно доказано: партия крупы гречневой ядрицы весом 6 килограммов 900 граммов, действительно, подвержена заражению мельничной огневкой.


Стоит отметить, что вредитель – огневка мельничная – чаще всего присутствует на зернах различных культур, а также продукции переработки зерна, в том числе ее можно обнаружить и в орехах, и в сухофруктах, и в кондитерских изделиях. Основной вредитель: гусеницы огневки, они повреждают зерна, оплетают их паутиной, образуя при этом большие комки. Места дислокации: продукты питания, щели складских помещений, упаковочные мешки.

Второй случай: некачественные продукты питания зафиксированы в КОУ ОО «Адаптивная школа-интернат №18».


Специалистами регионального управления Россельхознадзора в данном учреждении была установлена партия крупы ячменной перловой весом 4 килограмма 100 граммов, не соответствующая требованиям нормативов по таким показателям качества, как содержание доброкачественного ядра – 78,3 процентов (норма не менее 99,6%), содержание сорной примеси – 21,7 процентов (норма – не более 0,3%).

Испытательная лаборатория Омского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» доказала, что сорная примесь в обнаруженной партии крупы превышает норму в 72 раза.

В результате: руководителям обоих учреждений – и больницы, и школы-интерната – выданы предписания; изъятые из оборота партии зараженных и некачественных круп будут уничтожены в определенный срок в присутствии специалиста профильного ведомства.


Фото: иллюстрация

#Новости#Здоровье#Главное#Общество#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31