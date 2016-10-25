Омичей кормили зараженной едой, проверка Россельхознадзора



Стоит отметить, что вредитель – огневка мельничная – чаще всего присутствует на зернах различных культур, а также продукции переработки зерна, в том числе ее можно обнаружить и в орехах, и в сухофруктах, и в кондитерских изделиях. Основной вредитель: гусеницы огневки, они повреждают зерна, оплетают их паутиной, образуя при этом большие комки. Места дислокации: продукты питания, щели складских помещений, упаковочные мешки.