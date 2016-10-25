Новый маршрутный рейс запущен по просьбе омичей

Накануне в Омске ввели дополнительный рейс по маршруту Омск - Верхний Карбуш, с отправлением из города в 15:00. Решение об этом принято региональным минпромом после встречи с активом деревни, сообщает пресс-служба Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области.
В профильном ведомстве также отметили, что транспортное обслуживание осуществляется по межмуниципальному маршруту №349 «МЕГА - Верхний Карбуш» и действует по нерегулируемым тарифам. До вчерашнего дня маршрут обеспечивался тремя рейсами, а с понедельника, 24 октября, начал действовать еще один, четвертый.
Стоит отметить, что в начале октября в Омске состоялось восемь одиночных пикетов, которые устроили жители деревни Верхний Карбуш. Пикеты проходили напротив здания облправительства. Основное требование митингующих - возврат транспортного обслуживания, связывающего населенный пункт и город. Активисты жаловались, что, в результате отмены пяти автобусных рейсов, они оказались «отрезанными от всего мира».
Фото: nickturpin.com