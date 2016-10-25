Новый маршрутный рейс запущен по просьбе омичей

В профильном ведомстве также отметили, что транспортное обслуживание осуществляется по межмуниципальному маршруту №349 «МЕГА - Верхний Карбуш» и действует по нерегулируемым тарифам. До вчерашнего дня маршрут обеспечивался тремя рейсами, а с понедельника, 24 октября, начал действовать еще один, четвертый.