Могильники омских дворов

Хорошо, когда есть инициативные взрослые, которые создают во дворах домов дружелюбную среду, заботясь о детях. Чтобы было интересно, нескучно играть, хотелось возвращаться во двор. Чтобы хотелось, следуя примеру взрослых, менять мир вокруг себя. Особую обстановку местные жители создают, украшая свои дворы самобытными скульптурами.
Прибитые гвоздями, повешенные на деревьях и бельевых веревках, порванные и потрепанные временем, детьми и погодой игрушки превращают дворовые площадки в «кладбища забытых животных». Какие мысли могут прийти в детские головы при виде вспоротых плюшевых брюшек и оторванных ватных голов, остается лишь догадываться. Погибшие, замученные, брошенные игрушки постоянно перед глазами ребенка: по дороге в школу или детсад и обратно домой, во время игры на детской площадке, и из категории «пугающее» переходят в «обыденное», в норму.
Феномен могильников в омских дворах - явление довольно распространенное, и подобное творчество можно отыскать в каждом городском округе. Организации, в чьи полномочия входит благоустройство омских детских площадок, не всегда уделяют внимание содержанию дворов, потому местные активисты стараются украсить территорию своими силами, чтобы порадовать детей, подарить им хорошее настроение. Как могут.