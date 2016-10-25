Могильники омских дворов



Прибитые гвоздями, повешенные на деревьях и бельевых веревках, порванные и потрепанные временем, детьми и погодой игрушки превращают дворовые площадки в «кладбища забытых животных». Какие мысли могут прийти в детские головы при виде вспоротых плюшевых брюшек и оторванных ватных голов, остается лишь догадываться. Погибшие, замученные, брошенные игрушки постоянно перед глазами ребенка: по дороге в школу или детсад и обратно домой, во время игры на детской площадке, и из категории «пугающее» переходят в «обыденное», в норму.