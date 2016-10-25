Массовой драки омских полицейских не было, что произошло на самом деле

Ранее появившаяся в некоторых региональных СМИ информация о «
Как сообщает пресс-служба ведомства, данные о происшествии в Калачинском районе не соответствуют действительности. Проверка была проведена по поручению врио начальника УМВД России по Омской области полковником юстиции Л.Н. Аксеновой.
В ходе проверки выяснилось, что 15 октября 2016 года в селе Куликово Калачинского района бывший сотрудник полиции с родственниками и друзьями отмечал выход на пенсию. В «застолье» участвовало порядка 20 человек. Среди них: трое сотрудников полиции ОМВД России по Калачинскому району.
Все присутствовавшие на празднике, а также администрация столовой, были опрошены. Выяснилось, что драки и каких-либо других конфликтов не было, мебель столовой не повреждена. Дежурный наряд полиции на место «происшествия» не выезжал.
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