К антироссийским санкциям присоединились еще пять стран

Ранее Владимир Путин выступил заявлением о том, что в решении конкретных проблем антироссийские санкции, введенные в связи с ситуацией на Украине и в Сирии, не помогут. Президент РФ отметил, что санкции сводятся только к политике сдерживания России и ее развития.