К антироссийским санкциям присоединились еще пять стран

К решению Евросоюза о продлении санкций в отношении России еще на полгода от 15 сентября присоединились пять европейских стран, в число которых вошли Норвегия, Украина, Лихтенштейн, Албания и Черногория. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на интернет-портале Совета Европейского Союза.
Стоит напомнить, что 15 сентября нынешнего года Совет ЕС принял решение о продлении санкций в отношении 146 граждан и 37 юридических лиц нашей страны из-за ситуации на Украине.
В опубликованном заявлении сообщается о присоединении к решению о продлении антироссийских санкций пяти стран.
Ранее Владимир Путин выступил заявлением о том, что в решении конкретных проблем антироссийские санкции, введенные в связи с ситуацией на Украине и в Сирии, не помогут. Президент РФ отметил, что санкции сводятся только к политике сдерживания России и ее развития.
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