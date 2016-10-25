Денис Куляш выйдет на лед с Авангардом, защитнику есть что доказывать

Экс-капитан омского «Авангарда» Денис Куляш, ныне выступающий в составе «Салавата Юлаева» рассказал о предстоящем матче со своим бывшем клубом в интервью пресс-службе уфимского клуба.
Касательно предстоящей встречи с «Авангардом» Денис Куляш отметил, что уфимцы уже играли с «ястребами» и понимают, что там выступают хорошие игроки. Кроме того, до перерыва в чемпионате осталось всего три игры, поэтому задачи перед командой стоят максимальные.
Также экс-капитан «Авангарда» отметил, что у него будет запредельный настрой на этот матч, поскольку в межсезонье он перебрался в «Салават Юлаев» как раз из Омска, поэтому ему есть что доказывать.
В начале прошлого сезона Денис Куляш являлся не просто игроком основной обоймы «ястребов», но и капитаном команды. Почетной нашивки игрок обороны лишился осенью после неудачной серии игр в исполнении «Авангарда», также защитник потерял гарантированное место в составе.
В результате в прошлом сезоне Денис Куляш провел в составе «Авангарда» 39 встреч, в которых записал себе в актив 5 заброшенных шайб и 9 голевых передач при показателе полезности «+4». Последним матчем в форме «ястребов» для защитника стала игра с нижнекамским «Нефтехимиком», которая состоялась 27 января 2016 года, в том матче омичи уступили со счетом 1:4.
Матч между уфимским «Салаватом Юлаевым» и омским «Авангардом» состоится в среду, 26 октября.
Фото: hawk.ru