Денис Куляш выйдет на лед с Авангардом, защитнику есть что доказывать

В результате в прошлом сезоне Денис Куляш провел в составе «Авангарда» 39 встреч, в которых записал себе в актив 5 заброшенных шайб и 9 голевых передач при показателе полезности «+4». Последним матчем в форме «ястребов» для защитника стала игра с нижнекамским «Нефтехимиком», которая состоялась 27 января 2016 года, в том матче омичи уступили со счетом 1:4.