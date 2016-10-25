Ангар смерти обнаружили в Омске

По словам защитников животных на практике все происходит по-другому. Отлавливаются лишь доверчивые животные, которые сами подбегают к ловцам, а агрессивные в это время прячутся по подвалам. Как отметил председатель правления «Общества по защите прав потребителей» Игорь Пушкарь, нынешняя система отлова не решает проблему безнадзорных животных в Омске. Необходимо сокращать кормовую базу бездомных животных, ликвидировать помойки и устанавливать во дворах закрывающиеся мусорные баки. Ну, а кроме этого зоозащитники предложили воспользоваться мировым опытом – провести массовую стерилизацию и идентификацию бездомных животных. Подобная программа действовала в Омске с 2008 по 2013 год на пожертвования горожан.