Ангар смерти обнаружили в Омске

Отлов уличных животных в Омске практически не дает эффекта. Необходимо менять систему. Сейчас это механизм уничтожения, а не решения проблемы. Сегодня в пресс-центре «МКР-Медиа» прошла пресс-конференция на тему «Содержание безнадзорных животных на территории Омска.
В городе отловом бездомных животных занимается предприятие «Спецавтохозяйство». У него есть план – 5 тысяч собак в год. На это выделено 46 млн. рублей. Если среди пойманных животных оказываются домашние питомцы, их, по словам начальника отдела коммунально-бытового хозяйства департамента городского хозяйства Дмитрий Деревяченко, возвращают владельцу. За деньги. После того как будет оплачен отлов, лечение и содержание животного. На сегодняшний день отлов стоит 988 рублей, содержание 45,89 рублей в сутки.
По словам защитников животных на практике все происходит по-другому. Отлавливаются лишь доверчивые животные, которые сами подбегают к ловцам, а агрессивные в это время прячутся по подвалам. Как отметил председатель правления «Общества по защите прав потребителей» Игорь Пушкарь, нынешняя система отлова не решает проблему безнадзорных животных в Омске. Необходимо сокращать кормовую базу бездомных животных, ликвидировать помойки и устанавливать во дворах закрывающиеся мусорные баки. Ну, а кроме этого зоозащитники предложили воспользоваться мировым опытом – провести массовую стерилизацию и идентификацию бездомных животных. Подобная программа действовала в Омске с 2008 по 2013 год на пожертвования горожан.
Кроме того эксперты обратили внимание на трудности с возвратом отловленных собак. Игорь Пушкарь председатель правления «Общества по защите прав потребителей», вообще сравнил нынешнюю систему с ангаром смерти, куда попадают собаки и откуда забрать их потом очень сложно.
По словам руководителя общественной организации «Друг» Татьяны Дугиной, людям приходится тратить много времени, чтобы забрать свое животное. Сотрудники «Спецавтохозяйства» с неохотой показывают животных. Зачастую нельзя сделать оплату на месте. Приезжать за своим питомцем приходится по нескольку раз.