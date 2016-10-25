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Александр Шлеменко может вернуть себе звание чемпиона Bellator

25 октября 2016, 17:17
Уже в следующем поединке.

Американская спортивная организация по боям смешанного стиля Bellator MMA допускает, что уже в ближайшем матче омский боец Александр Шлеменко может сразиться за чемпионский титул, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее Шлеменко уже являлся обладателем титула чемпиона Bellator, но лишился его в поединке с Брэндоном Хэлси, а позже омич был обвинен в употреблении допинга в связи с повышенным уровнем тестостерона. Из-за этого весной 2015 года спортсмена дисквалифицировали на три года, но право вернуться на ринг в американской спортивной организации бойцу вернула удовлетворенная ранее апелляция.

На минувшей неделе, в ночь с пятницы на субботу, Шлеменко нокаутировал американца Кендалла Гроува. Этот бой стал для 32-летнего омича первым после возвращения в Bellator. Пресс-служба американской организации отметила, что следит за ситуацией с российским бойцом и допускает, что уже в ближайшем поединке Александр будет биться за чемпионский титул, но для начала необходимо дождаться результата боя между действующим чемпионом Рафаэлем Карвалью с Мелвином Манхуфом, который состоится 10 декабря.

Чемпионом Bellator Александр Шлеменко являлся с 2013 по 2014 год, в его активе 54 победы, 37 из которых омич добился нокаутом, и 9 поражений.


Фото: mmagoss.com

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