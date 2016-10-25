Александр Шлеменко может вернуть себе звание чемпиона Bellator

На минувшей неделе, в ночь с пятницы на субботу, Шлеменко нокаутировал американца Кендалла Гроува . Этот бой стал для 32-летнего омича первым после возвращения в Bellator. Пресс-служба американской организации отметила, что следит за ситуацией с российским бойцом и допускает, что уже в ближайшем поединке Александр будет биться за чемпионский титул, но для начала необходимо дождаться результата боя между действующим чемпионом Рафаэлем Карвалью с Мелвином Манхуфом, который состоится 10 декабря.