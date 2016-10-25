Александр Шлеменко может вернуть себе звание чемпиона Bellator

Американская спортивная организация по боям смешанного стиля Bellator MMA допускает, что уже в ближайшем матче омский боец Александр Шлеменко может сразиться за чемпионский титул, сообщает
Ранее Шлеменко уже являлся обладателем титула чемпиона Bellator, но лишился его в поединке с Брэндоном Хэлси, а позже омич был обвинен в употреблении допинга в связи с повышенным уровнем тестостерона. Из-за этого весной 2015 года спортсмена
На минувшей неделе, в ночь с пятницы на субботу,
Чемпионом Bellator Александр Шлеменко являлся с 2013 по 2014 год, в его активе 54 победы, 37 из которых омич добился нокаутом, и 9 поражений.
Фото: mmagoss.com