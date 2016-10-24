Жалобы омичей на холод в квартирах, проверки Госжилинспекции

Как сообщает пресс-служба ведомства, звонки от омичей по вопросам нарушения температурного режима, будут принимать по телефону 79-06-08 с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. По всем фактам, которые будут озвучены в рамках этой горячей линии будут проводиться проверки.