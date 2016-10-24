Жалобы омичей на холод в квартирах, проверки Госжилинспекции

Госжилинспекция объявила "горячую телефонную линию", в рамках которой ведомство в течение двух дней, 25 и 26 октября, будет принимать жалобы от омичей, касающиеся нарушения в жилых помещения многоквартирных домов температурного режима.
Как сообщает пресс-служба ведомства, звонки от омичей по вопросам нарушения температурного режима, будут принимать по телефону 79-06-08 с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. По всем фактам, которые будут озвучены в рамках этой горячей линии будут проводиться проверки.
Стоит напомнить, что отопительный сезон в Омске в нынешнем году начался 27 сентября.
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