Загрязнять воздух в Омске можно, но только за деньги

Согласно статье 14 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источником допускается на основании разрешения, выданного уполномоченным в области охраны окружающей среды органом.
Вредные физические воздействия на атмосферный воздух допускаются на основании разрешений, выданных в установленном порядке.
Статьей 8.21 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа за выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения, а также за нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него.
Также действующим законодательством предусмотрено внесение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями платы за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками.
Плата вносится не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным.
Статьей 8.41 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, за невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Старший помощник
прокурора города
юрист 2 класса А.Б. Сегеди