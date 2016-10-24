Загрязнять воздух в Омске можно, но только за деньги

Статьей 8.21 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа за выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения, а также за нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него.