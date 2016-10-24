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Загрязнять воздух в Омске можно, но только за деньги

24 октября 2016, 12:42
«Разъяснение законодательства, устанавливающего ответственность за нарушения в области охраны атмосферного воздуха»

Согласно статье 14 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источником допускается на основании разрешения, выданного уполномоченным в области охраны окружающей среды органом.

Вредные физические воздействия на атмосферный воздух допускаются на основании разрешений, выданных в установленном порядке.

Статьей 8.21 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа за выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения, а также за нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него.

Также действующим законодательством предусмотрено внесение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями платы за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками.

Плата вносится не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным.

Статьей 8.41 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, за невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Старший помощник
прокурора города
юрист 2 класса А.Б. Сегеди

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