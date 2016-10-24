В России отключат аналоговое телевидение

В России в 2018 году будет отключено аналоговое телевидение, сообщает
По словам Никифорова, это связано с прекращением субсидирования. Министр отметил, что аналоговое телевидение будет моментально отключено после ухода субсидий, поскольку никто его не будет поддерживать. Тем не менее, отмечается, что в нескольких регионах оно может остаться.
Что касается цифрового телевидения, то в РФ оно будет состоять из трех мультиплексов. В первый войдет пакет общероссийских обязательных общедоступных каналов цифрового телевидения: «Россия-1», «Россия-2», «Россия24», «Россия-Культура», «Первый канал», НТВ, «5 канал», ТВЦ и ОТР.
Вошедшие во второй мультиплекс каналы – РЕН ТВ, ТНТ, СТС, «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Спорт», НТВ+, «Мир» – не являются обязательными для бесплатного распространения.
Третий мультиплекс будет отдельным для каждого региона, поэтому, по мнению Николая Никифорова, его формирование является нецелесообразным. Министр отметил, что в настоящее время возникают экономические вопросы касательно второго мультиплекса, который аналогично третьему не обеспечивается средствами бюджета, а реализуется за счет телевещателей.
Фото: иллюстрация