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В России отключат аналоговое телевидение

24 октября 2016, 15:23
В связи с прекращением субсидирования.

В России в 2018 году будет отключено аналоговое телевидение, сообщает НТВ со ссылкой на заявление Николая Никифорова, занимающего пост министра связи и массовых коммуникаций.

По словам Никифорова, это связано с прекращением субсидирования. Министр отметил, что аналоговое телевидение будет моментально отключено после ухода субсидий, поскольку никто его не будет поддерживать. Тем не менее, отмечается, что в нескольких регионах оно может остаться.

Что касается цифрового телевидения, то в РФ оно будет состоять из трех мультиплексов. В первый войдет пакет общероссийских обязательных общедоступных каналов цифрового телевидения: «Россия-1», «Россия-2», «Россия24», «Россия-Культура», «Первый канал», НТВ, «5 канал», ТВЦ и ОТР.

Вошедшие во второй мультиплекс каналы – РЕН ТВ, ТНТ, СТС, «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Спорт», НТВ+, «Мир» – не являются обязательными для бесплатного распространения.

Третий мультиплекс будет отдельным для каждого региона, поэтому, по мнению Николая Никифорова, его формирование является нецелесообразным. Министр отметил, что в настоящее время возникают экономические вопросы касательно второго мультиплекса, который аналогично третьему не обеспечивается средствами бюджета, а реализуется за счет телевещателей.


Фото: иллюстрация

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