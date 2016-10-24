В России отключат аналоговое телевидение

По словам Никифорова, это связано с прекращением субсидирования. Министр отметил, что аналоговое телевидение будет моментально отключено после ухода субсидий, поскольку никто его не будет поддерживать. Тем не менее, отмечается, что в нескольких регионах оно может остаться.