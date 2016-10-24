В поисках затерянного города: приключенческий онлайн-квест Toyota RAV4



Итиль – древняя столица Хазарского Каганата, окутанная множеством мифов и преданий. В период своего расцвета он был крупнейшим торговым центром, важным речным и морским портом. Через Итиль провозили золото и серебро, меха, шелк, предметы роскоши. После разрушительных набегов город был частично разрушен, со временем заброшен, а затем и вовсе затерян, унеся с собой свои тайны и сокровища древних царей. До сих пор местоположение Итиля не найдено. Остатки города ученые безуспешно ищут уже несколько столетий. Где же спрятан тайный город?