В поисках затерянного города: приключенческий онлайн-квест Toyota RAV4

Toyota стала первым автомобильным брендом в России, запустившим собственный приключенческий онлайн-квест «В поисках затерянного города» на сайте rav4quest.ru
Итиль – древняя столица Хазарского Каганата, окутанная множеством мифов и преданий. В период своего расцвета он был крупнейшим торговым центром, важным речным и морским портом. Через Итиль провозили золото и серебро, меха, шелк, предметы роскоши. После разрушительных набегов город был частично разрушен, со временем заброшен, а затем и вовсе затерян, унеся с собой свои тайны и сокровища древних царей. До сих пор местоположение Итиля не найдено. Остатки города ученые безуспешно ищут уже несколько столетий. Где же спрятан тайный город?
По ходу квеста игрокам предстоит решать задачи на логическое мышление, собирать пазлы и находить подсказки, чтобы разгадать тайну средневекового государства. Верным помощником и основным средством передвижения по таинственному городу для участников игры станет Toyota RAV4.
Toyota RAV4 позволит участникам квеста пойти на любые авантюры. Система помощи при подъеме (HAC) и спуске (DAC) по склону помогает при движении по холмистой местности; с высоким дорожным просветом можно парковаться даже на выступающих корнях старого дерева; большой багажник вмещает все, что нужно для серьезного путешествия.
Проходя уровень за уровнем и разгадывая загадки, игрок получает кристаллы, которые, в случае успешного прохождения квеста, может обменять на стильную одежду и аксессуары из собственных коллекций бренда «Toyota. Детали стиля», включая футболки с яркими принтами, модные бейсболки и практичные чехлы для смартфонов.
Благодаря выразительному дизайну, отточенной управляемости и инновационным технологиям, Toyota RAV4 вдохновляет своих поклонников как в виртуальном, так и в реальном мире. Полностью светодиодная головная оптика, обновленные настройки подвески, подчеркивающие азартный характер модели, ряд инновационных электронных систем, а также стильный экстерьер превращают появление автомобиля в жизни владельца в целое событие.
Сможете ли вы пройти все испытания?
Отправляйтесь в приключение с Toyota RAV4 и выигрывайте ценные призы!
Тойота Центр Омск
Бульвар Архитекторов, 26
+7 (3812) 32-90-90
На правах рекламы