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В Омске снег, метель и порывистый ветер до 17 м/с

24 октября 2016, 16:28
В поле высокого давления.

Завтра, 25 октября, в связи с падением атмосферного давления, изменится характер погоды. На всей территории Омской области будет преобладать облачная погода с осадками различной интенсивности, сообщает сайт Обь-Иртышского УГМС.

По прогнозам синоптиков, осадки в виде снега и дождя, сопровождающиеся порывистым ветром, продолжатся еще в течение суток. Будут отмечаться гололедные явления, а также налипание мокрого снега на электропроводах.

Начиная со среды, 26 октября, Омский регион вновь окажется в зоне высокого давления. Метель прекратится, температура понизится.

Погода на два дня:

Вторник, 25 октября
Дневная температура завтра составит -1…-6 градусов, ветер северный от 8 до 13 метров секунду. Местами – порывистый – до 17 метров в секунду. Мокрый снег, слабая метель, гололедные явления. Ночью столбик термометра опустится до -3…-8 градусов.

Среда, 26 октября
На протяжении суток будут отмечаться такие погодные явления, как снег, слабая метель.
Ветер порывистый местами до 17 метров в секунду, северо-западного, западного направления.
Температура днем составит +1…-4, ночью от -5 до -10, при прояснениях до -15 градусов.


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