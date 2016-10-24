В Омске снег, метель и порывистый ветер до 17 м/с

Среда, 26 октября

На протяжении суток будут отмечаться такие погодные явления, как снег, слабая метель.

Ветер порывистый местами до 17 метров в секунду, северо-западного, западного направления.

Температура днем составит +1…-4, ночью от -5 до -10, при прояснениях до -15 градусов.