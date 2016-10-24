В Омске сгорели две иномарки, припаркованные в одном дворе

Примерно в это же время, в 23:51 в поселке Крутинка загорелось бетонное складское помещение площадью 400 квадратных метров. Огонь полностью ликвидирован за 52 минуты, погибших и пострадавших нет. Ровно в полночь в Омском районе загорелась кровля рубленой бани, на тушение которой ушло полтора часа. В 1:06 в Крутинке загорелись надворные постройки - баня и гараж; повреждены и разобраны; огонь ликвидирован за 15 минут.