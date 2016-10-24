В Омске сгорели две иномарки, припаркованные в одном дворе

Сегодня, 24 октября, рано утром, в 4:13 в Центральном округе Омска загорелись автомобили, припаркованные во дворе дома. Два "Hyundai Solaris", принадлежащие разным владельцам, были припаркованы в одном дворе по улице Омская. К моменту прибытия спасателей моторные отсеки автомобилей горели открытым огнем. Возгорание было устранено за 20 минут, пострадавших нет.
В обоих автомобилях повреждено навесное оборудование, приборная панель, лобовое остекление и лакокрасочное покрытие на капоте, крыльях и бампере. Материальный ущерб и причина возгорания устанавливаются.
Всего за сутки 23-24 октября в Омском регионе произошло порядка восьми пожаров, принесших повреждения различного масштаба. Утром 23 октября, в Кировском округе Омска произошел пожар на улице Авиационной. Из-под горящей кровли каркасно-насыпного жилого дома к моменту прибытия пожарных спасены двое детей. Звено газодымозащитной службы эвакуировало еще двоих человек. Пожар ликвидирован за 33 минуты, к ликвидации огня привлечено четыре автоцистерны и 17 спасателей. Пострадавших нет, дом поврежден на площади в 40 квадратных метров.
Накануне вечером в Советском округе горел жилой дом с верандой, расположенный на улице 1-ая Осенняя. Огонь ликвидирован 11 пожарными за семь минут.
Этой ночью, в 23:46, по улице 3-я Кировская загорелся жилой дом, вместе с ним - сарай и автомобиль. Постройки разобраны по всей площади, автомобиль восстановлению не подлежит. На тушение пожара ушло три с половиной часа, к ликвидации огня привлечены три десятка спасателей, семь пожарных автомобилей, два звена газодымозащитной службы.
Примерно в это же время, в 23:51 в поселке Крутинка загорелось бетонное складское помещение площадью 400 квадратных метров. Огонь полностью ликвидирован за 52 минуты, погибших и пострадавших нет. Ровно в полночь в Омском районе загорелась кровля рубленой бани, на тушение которой ушло полтора часа. В 1:06 в Крутинке загорелись надворные постройки - баня и гараж; повреждены и разобраны; огонь ликвидирован за 15 минут.
Сегодня, 24 октября, в 4:40 утра в Октябрьском округе на улице 17-ая Рабочая загорелся дощатый сарай. Разобран по всей площади - 20 квадратных метров. Пострадавших нет; огонь ликвидирован за 47 минут.
По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области
Фото: иллюстрация