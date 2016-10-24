Ребенок упал в канализационный колодец, у малыша трещина головы, видео



Установлено: родители мальчика в этот день приехали к знакомым в гости. Ожидая такси на улице, они не заметили, что рядом игравшие дети – пятилетняя девочка и двухгодовалый мальчик – подошли к канализационному люку. Пластмассовая крышка люка оказалась не закреплена, вследствие чего он опрокинулся, и мальчик упал в колодец глубиной 3 метра. Девочка при этом не пострадала. Находившийся неподалеку отец детей вытащил мальчика из колодца, но ребенок сильно ударился головой. В колодце установлена труба с вентилем, и она могла бы стать причиной более серьезных повреждений. Мальчик был доставлен в медицинское учреждение. У него диагностировано сотрясение головного мозга. По результатам судебно-медицинской экспертизы и в ходе доследственной проверки можно будет судить о степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, а также о всех причинах и обстоятельствах несчастного случая. Будет установлена управляющая компания, которая обслуживает двор, где случился инцидент. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.