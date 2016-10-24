Ребенок упал в канализационный колодец, у малыша трещина головы, видео

Несчастный случай произошел в четверг, 20 октября, в 18:28 около дома №2 на улице Смелянского в Нижнем Тагиле. В результате – маленький мальчик доставлен в медицинское учреждение, сообщает сайт
По факту падения ребенка в канализационный колодец следственными органами СУ СК РФ по Свердловской области начата доследственная проверка.
Установлено: родители мальчика в этот день приехали к знакомым в гости. Ожидая такси на улице, они не заметили, что рядом игравшие дети – пятилетняя девочка и двухгодовалый мальчик – подошли к канализационному люку. Пластмассовая крышка люка оказалась не закреплена, вследствие чего он опрокинулся, и мальчик упал в колодец глубиной 3 метра. Девочка при этом не пострадала. Находившийся неподалеку отец детей вытащил мальчика из колодца, но ребенок сильно ударился головой. В колодце установлена труба с вентилем, и она могла бы стать причиной более серьезных повреждений. Мальчик был доставлен в медицинское учреждение. У него диагностировано сотрясение головного мозга. По результатам судебно-медицинской экспертизы и в ходе доследственной проверки можно будет судить о степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, а также о всех причинах и обстоятельствах несчастного случая. Будет установлена управляющая компания, которая обслуживает двор, где случился инцидент. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Между тем, установленные на доме видеокамеры зафиксировали момент падения.
На видеокадрах видно, что дети – предположительно мальчик и девочка – играют во дворе дома. В какой-то момент они оба встают на люк колодца. Незакрепленный люк опрокидывается, мальчик падает вниз, а девочка чудом остается наверху. Приблизительно через 3 минуты ребенок извлечен из колодца при помощи взрослых, которые стояли недалеко от места происшествия.
По информации TagilCity.ru, комментарии от управляющей кампании пока получить не удалось. Однако, по словам одного из ее сотрудников, в настоящее время проводится разбирательство по факту произошедшего.
О состоянии ребёнка рассказали соседи:
- У ребенка трещина в темечковой области головы. Он в больнице. Мама ребенка в шоке. Ранее по поводу люка мы писали в прокуратуру.