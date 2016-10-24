Пьяный омич устроил смертельное ДТП с двумя автомобилями

Предварительно установлено, что управлявший с признаками алкогольного опьянения автомобилем Toyota Corolla мужчина 1981 года рождения, направлявшийся к улице 10 лет Oктября по Сыропятскому тракту, в районе СНТ "Фантазия" выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с кроссовером Chevrolet Captiva, за рулем которого находилась 30-летняя женщина. Продолжив движение по предназначенной для встречного движения полосе, он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, управляемым 23-летним молодым человеком.