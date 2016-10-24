Пьяный омич устроил смертельное ДТП с двумя автомобилями

Накануне в дежурную часть полиции в 21:00 часов поступило сообщении о произошедшем на Сыропятском тракте тройном ДТП.
Предварительно установлено, что управлявший с признаками алкогольного опьянения автомобилем Toyota Corolla мужчина 1981 года рождения, направлявшийся к улице 10 лет Oктября по Сыропятскому тракту, в районе СНТ "Фантазия" выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с кроссовером Chevrolet Captiva, за рулем которого находилась 30-летняя женщина. Продолжив движение по предназначенной для встречного движения полосе, он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, управляемым 23-летним молодым человеком.
В результате случившегося ДТП, на месте происшествия скончался водитель ВАЗа, кроме того, за медицинской помощью обратился водитель автомобиля Toyota Corolla.
В отношении управлявшего Toyota Corolla мужчины возбуждено административное делопроизводство по ч.1ст.12.8 КОАП РФ.
Все причины и обстоятельства случившегося будут установлены в ходе дальнейшей проверки.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
Фото: vk.com/aomsk