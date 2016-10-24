Под Омском ВАЗ вылетел в кювет и перевернулся, есть пострадавший

В больницу Большереченского района в воскресенье, 23 октября, в первом часу дня обратился 32-летний мужчина без признаков алкогольного опьянения с характерными для ДТП травмами. Пострадавший пояснил, что на 145-м километре автодороги Омск – Тара он не справился с управлением и вылетел в кювет на своем автомобиле ВАЗ-21102, сообщает « Вечерний Омск ».