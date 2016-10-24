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Под Омском ВАЗ вылетел в кювет и перевернулся, есть пострадавший

24 октября 2016, 14:12
Авария на автодороге Омск - Тара.

Накануне на автодороге Омск – Тара произошло ДТП, в кювет с последующим опрокидыванием вылетел автомобиль ВАЗ-21102.

В больницу Большереченского района в воскресенье, 23 октября, в первом часу дня обратился 32-летний мужчина без признаков алкогольного опьянения с характерными для ДТП травмами. Пострадавший пояснил, что на 145-м километре автодороги Омск – Тара он не справился с управлением и вылетел в кювет на своем автомобиле ВАЗ-21102, сообщает «Вечерний Омск».


Издание отмечает, что по факту данного ДТП проводится проверка, в ходе которой будет окончательно установлены причины и обстоятельства случившегося.


Фото: «Вечерний Омск»

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