Под Омском ВАЗ вылетел в кювет и перевернулся, есть пострадавший

Накануне на автодороге Омск – Тара произошло ДТП, в кювет с последующим опрокидыванием вылетел автомобиль ВАЗ-21102.
В больницу Большереченского района в воскресенье, 23 октября, в первом часу дня обратился 32-летний мужчина без признаков алкогольного опьянения с характерными для ДТП травмами. Пострадавший пояснил, что на 145-м километре автодороги Омск – Тара он не справился с управлением и вылетел в кювет на своем автомобиле ВАЗ-21102, сообщает «
Издание отмечает, что по факту данного ДТП проводится проверка, в ходе которой будет окончательно установлены причины и обстоятельства случившегося.
Фото: «Вечерний Омск»