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Певица, секс-символ российской эстрады, рассталась с игроком Авангарда

24 октября 2016, 19:09
После 5 лет отношений.

Известная певица Юлия Началова, являвшаяся одним из главных секс-символов российской эстрады в середине первого десятилетия 2000-х годов, сообщила в социальной сети Instagram о том, что рассталась со своим гражданским мужем Александром Фроловым, которые на протяжении нескольких лет выступал за «Авангард», а также являлся его капитаном.


С экс-игроком омского «Авангарда» Юлия Началова встречалась более пяти лет. Александр Фролов после своего возвращения их НХЛ, где он отыграл восемь сезонов, подписал в мае 2011 года контракт с «ястребами», а уже в октябре у хоккеиста завязались отношения с известной певицей. Иногда Юлия Началова посещала игры омской команды на «Арене Омск».



В феврале 2014 года Александр Фролов сделал Юлии Началовой предложение руки и сердца, преподнеся ей кольцо с бриллиантом в 1,5 карата. Тем не менее, позже певица сообщила, что пока не собирается связывать себя узами брака, отметив, что не хочет спешить, припомнив прежний опыт неудачного брака хоккеиста.

Стоит напомнить, что в составе «Авангарда» Александр Фролов провел 123 матча, в которых отметился 76 (28+48) результативными баллами. После чего форвард вместе со Станиславом Егоршевым был обменян в столичный ЦСКА, откуда в Омск направились Сергей Широков и Максим Гончаров.


Верхнее фото: sogort.com

Фото в тексте: instagram.com/julianachalova

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