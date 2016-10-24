Певица, секс-символ российской эстрады, рассталась с игроком Авангарда



С экс-игроком омского «Авангарда» Юлия Началова встречалась более пяти лет. Александр Фролов после своего возвращения их НХЛ, где он отыграл восемь сезонов, подписал в мае 2011 года контракт с «ястребами», а уже в октябре у хоккеиста завязались отношения с известной певицей. Иногда Юлия Началова посещала игры омской команды на «Арене Омск».