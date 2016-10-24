Певица, секс-символ российской эстрады, рассталась с игроком Авангарда

Известная певица Юлия Началова, являвшаяся одним из главных секс-символов российской эстрады в середине первого десятилетия 2000-х годов, сообщила в социальной сети Instagram о том, что рассталась со своим гражданским мужем Александром Фроловым, которые на протяжении нескольких лет выступал за «Авангард», а также являлся его капитаном.
С экс-игроком омского «Авангарда» Юлия Началова встречалась более пяти лет. Александр Фролов после своего возвращения их НХЛ, где он отыграл восемь сезонов, подписал в мае 2011 года контракт с «ястребами», а уже в октябре у хоккеиста завязались отношения с известной певицей. Иногда Юлия Началова посещала игры омской команды на «Арене Омск».
В феврале 2014 года
Стоит напомнить, что в составе «Авангарда» Александр Фролов провел 123 матча, в которых отметился 76 (28+48) результативными баллами. После чего форвард вместе со Станиславом Егоршевым был обменян в столичный ЦСКА, откуда в Омск направились Сергей Широков и Максим Гончаров.
Верхнее фото: sogort.com
Фото в тексте: instagram.com/julianachalova