Нападение с пистолетом на магазин в Омске, похищены деньги

Накануне в Кировском округе города Омска произошло разбойное нападение на продуктовый магазин, располагающийся на улице Комбикормовый завод.
Следователями установлено, что мужчина, который показался двум стоявшим за прилавком продавцам нетрезвым, потребовал отдать ему деньги. На возражения работников магазина злоумышленник достал пистолет, после чего, забрав 50 тысяч рублей, скрылся.
Раскрыть преступление помогли показания потерпевших, которые сумели вспомнить одежду грабителя и царапины на его носу. После 4-часовой работы по осуществлению поквартирного обхода близлежащих домов с расспросом сотрудникам уголовного розыска удалось выяснить, что в квартиру к одной девушке приходит молодой человек, подходящий по приметам, который проживает в общежитии на улице Рабиновича. Оперативники, выяснив, что злоумышленник едет домой на такси, задержали его при выходе из автомобиля.
Задержанному предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч.2ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с применение оружия). За данное преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
У 35-летнего фигуранта данного уголовного дела изъят использованный в качестве орудия преступления пневматический пистолет, а также большая часть похищенных денежных средств. До задержания злоумышленник успел потратить 3 тысяч рублей на приобретение цветов и мягкой игрушки. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
По материалам пресс-службы УМВД РФ по Омской области
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