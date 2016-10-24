Нападение с пистолетом на магазин в Омске, похищены деньги

Раскрыть преступление помогли показания потерпевших, которые сумели вспомнить одежду грабителя и царапины на его носу. После 4-часовой работы по осуществлению поквартирного обхода близлежащих домов с расспросом сотрудникам уголовного розыска удалось выяснить, что в квартиру к одной девушке приходит молодой человек, подходящий по приметам, который проживает в общежитии на улице Рабиновича. Оперативники, выяснив, что злоумышленник едет домой на такси, задержали его при выходе из автомобиля.