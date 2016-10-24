На проспекте Маркса в Омске неизвестные обстреляли Lexus RX 330

Факт стрельбы по автомобилю действительно зарегистрирован. Утром в городской отдел полиции обратился мужчина 62 года рождения. По словам потерпевшего, в его автомобиль Lexus RX 330 когда он ехал по улице Карла Маркса, был произведен один выстрел. В результате повреждено заднее стекло машины. В настоящее время полицейские проводят следственные действия. Собирают показания очевидцев, съемки с камер видеонаблюдения. Будет ли возбуждено уголовное дело, станет известно после проведения всех необходимых экспертиз.