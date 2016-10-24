На проспекте Маркса в Омске неизвестные обстреляли Lexus RX 330

Сегодня в социальных сетях появилось сообщение от омского автолюбителя, что проезжая по улице Карла Маркса, он получил пулю в заднее стекло своего автомобиля. Никто из людей не пострадал, но требуется замена дорогостоящего элемента.
На фотографиях действительно видно разбитое стекло дорогой иномарки, правда, что послужило причиной не ясно. Некоторые посетители соцсети вообще сомневаются, что стекло было разбито пулей.
Редакция портала Gorod55.ru уточнила детали произошедшего в пресс-службе УМВД России по Омской области:
Факт стрельбы по автомобилю действительно зарегистрирован. Утром в городской отдел полиции обратился мужчина 62 года рождения. По словам потерпевшего, в его автомобиль Lexus RX 330 когда он ехал по улице Карла Маркса, был произведен один выстрел. В результате повреждено заднее стекло машины. В настоящее время полицейские проводят следственные действия. Собирают показания очевидцев, съемки с камер видеонаблюдения. Будет ли возбуждено уголовное дело, станет известно после проведения всех необходимых экспертиз.
Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: vk.com/aomsk