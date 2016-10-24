На омских дорогах экстремально опасно, предупреждение ГИБДД

Также автоинспекторы напоминают, что во время снегопада часто складываются аварийные ситуации на автодорогах за городом, так как, во-первых, видимая ширина проезжей части значительно уменьшается, а, во-вторых, водителям трудно определить расстояние до границы обочины и приближающихся автомобилей.