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На омских дорогах экстремально опасно, предупреждение ГИБДД

24 октября 2016, 20:17
Воздержитесь от поездок.

Как ранее сообщал портал Gorod55.ru, в Омском регионе ожидается метель в сопровождении порывистого ветра.

В связи с этим, региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автовладельцам сменить летнюю резину на зимнюю (кто еще не успел), в ином случае нужно воздержаться от поездок.

Также автоинспекторы напоминают, что во время снегопада часто складываются аварийные ситуации на автодорогах за городом, так как, во-первых, видимая ширина проезжей части значительно уменьшается, а, во-вторых, водителям трудно определить расстояние до границы обочины и приближающихся автомобилей.

В случае, если снегопад застал автомобилистов в дороге, необходимо включить обогрев стекол, зеркал и противотуманные фары. Ехать только на максимально безопасной скорости, чтобы держать под контролем всю проезжую часть, хотя бы в 100-метровой дальности.

Кроме правильно выбранной скорости, водителям нужно соблюдать безопасные дистанцию и боковой интервал. Особенно повысить внимание следует на перекрестках, светофорах и нерегулируемых «зебрах», при этом снизив скорость, оценив условия видимости и обзора.


Фото: иллюстрация

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