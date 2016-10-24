Крушение вертолета, семьи погибших омичей получат по миллиону рублей

Руководство Ямало-Ненецкого округа приняло решение о денежных выплатах семьям пострадавших в авиакатастрофе с Ми-8.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин подписал соответствующее распоряжение, по которому семьи пострадавших в аварии, получат по 500 тыс. рублей, выплаты в сумме 1 миллион рублей получат семьи погибших пассажиров и членов экипажа, сообщает
Портал Gorod55.ru напоминает,
Как сообщили порталу Gorod55.ru собственные источники, на борту разбившегося вертолета были двое омичей: житель поселка Иртыш Черлакского района, мужчина 1958 года рождения и омич, мужчина 1981 года рождения. Доставкой тел погибших омичей будут заниматься их работодатели.
Фото: 89.mchs.gov.ru