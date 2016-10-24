Крушение вертолета, семьи погибших омичей получат по миллиону рублей



Портал Gorod55.ru напоминает, что трагедия произошла в пятницу вечером в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, в результате жесткой посадки. На борту рухнувшего вертолета находились 22 человека. На месте от травм погибли 19 человек, в том числе три члена экипажа, еще трое доставлены в медицинское учреждение.