Город55
ГлавноеВсе новости

Крушение вертолета, семьи погибших омичей получат по миллиону рублей

24 октября 2016, 15:56
Трагедия в воздухе.

Руководство Ямало-Ненецкого округа приняло решение о денежных выплатах семьям пострадавших в авиакатастрофе с Ми-8.


Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин подписал соответствующее распоряжение, по которому семьи пострадавших в аварии, получат по 500 тыс. рублей, выплаты в сумме 1 миллион рублей получат семьи погибших пассажиров и членов экипажа, сообщает ТАСС.


Портал Gorod55.ru напоминает, что трагедия произошла в пятницу вечером в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, в результате жесткой посадки. На борту рухнувшего вертолета находились 22 человека. На месте от травм погибли 19 человек, в том числе три члена экипажа, еще трое доставлены в медицинское учреждение.


Как сообщили порталу Gorod55.ru собственные источники, на борту разбившегося вертолета были двое омичей: житель поселка Иртыш Черлакского района, мужчина 1958 года рождения и омич, мужчина 1981 года рождения. Доставкой тел погибших омичей будут заниматься их работодатели.

Фото: 89.mchs.gov.ru



#Новости#Главное#Общество#Происшествия#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31