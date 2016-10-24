Когда покупать валюту на новогодние каникулы?

Если говорить о покупке валюты с целью диверсификации накоплений, то текущие уровни подходят для частичного формирования валютной позиции. Ее оптимальная доля в структуре сбережений человека, живущего и расходующего деньги в России, составляет 40%. В рублях целесообразно хранить не менее 60%. Если речь идет о покупке валюты с потребительскими целями, например, для выезда за рубеж в новогодние праздники, то ждать особого момента не стоит – в текущих условиях шансы на то, что курс к моменту поездки будет ниже текущего, примерно равны шансам на то, что установится менее выгодный курс. Угадать, скорее всего, не получится.