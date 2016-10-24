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Когда покупать валюту на новогодние каникулы?

24 октября 2016, 10:21
Когда покупать валюту на новогодние каникулы?

Экспертное мнение директора филиала БКС Премьер в Омске Ирины Маховой.

В текущей ситуации мы не видим объективных причин для повторения девальвационного витка. Банк России заявил на днях об отсутствии системного дефицита валютной ликвидности в российском банковском секторе. Цены на нефть относительно стабильны и с учетом консенсус-прогнозов могут немного повыситься, что напротив должно поддержать рубль. Определенным риском выступает вероятность повышения ключевой ставки ФРС США в декабре, но эти ожидания во многом уже заложены в котировках и реализация риска может привести лишь к локальной эмоциональной просадке рубля. К концу года мы ожидаем курсовую стоимость рубля примерно на текущих уровнях – 61-63 за доллар и 68-71 – за евро.

Если говорить о покупке валюты с целью диверсификации накоплений, то текущие уровни подходят для частичного формирования валютной позиции. Ее оптимальная доля в структуре сбережений человека, живущего и расходующего деньги в России, составляет 40%. В рублях целесообразно хранить не менее 60%. Если речь идет о покупке валюты с потребительскими целями, например, для выезда за рубеж в новогодние праздники, то ждать особого момента не стоит – в текущих условиях шансы на то, что курс к моменту поездки будет ниже текущего, примерно равны шансам на то, что установится менее выгодный курс. Угадать, скорее всего, не получится.

Подробнее условия управления активами, возможные риски и иную необходимую информацию можно узнать в офисе компании по адресу улица Ленина, 6.

БКС Премьер:
ул. Ленина, 6
www.bcspremier.ru
www.bcs.ru

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