Когда покупать валюту на новогодние каникулы?

Экспертное мнение директора филиала БКС Премьер в Омске Ирины Маховой.
В текущей ситуации мы не видим объективных причин для повторения девальвационного витка. Банк России заявил на днях об отсутствии системного дефицита валютной ликвидности в российском банковском секторе. Цены на нефть относительно стабильны и с учетом консенсус-прогнозов могут немного повыситься, что напротив должно поддержать рубль. Определенным риском выступает вероятность повышения ключевой ставки ФРС США в декабре, но эти ожидания во многом уже заложены в котировках и реализация риска может привести лишь к локальной эмоциональной просадке рубля. К концу года мы ожидаем курсовую стоимость рубля примерно на текущих уровнях – 61-63 за доллар и 68-71 – за евро.
Если говорить о покупке валюты с целью диверсификации накоплений, то текущие уровни подходят для частичного формирования валютной позиции. Ее оптимальная доля в структуре сбережений человека, живущего и расходующего деньги в России, составляет 40%. В рублях целесообразно хранить не менее 60%. Если речь идет о покупке валюты с потребительскими целями, например, для выезда за рубеж в новогодние праздники, то ждать особого момента не стоит – в текущих условиях шансы на то, что курс к моменту поездки будет ниже текущего, примерно равны шансам на то, что установится менее выгодный курс. Угадать, скорее всего, не получится.
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