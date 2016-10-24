Хоккеист Павел Дацюк обратился к Омску: спасибо за такой подарок



Стоит напомнить, что противостояние «Авангарда» и СКА получилось очень зрелищным. По ходу матча омичи уступали питерцам со счетом 0:2, но сумели отыграться и перевести игру в овертайм, который прошел с подавляющим преимуществом хозяев льда, тем не менее, заброшенных шайб в дополнительное время собравшиеся на «Арене Омск» зрители не увидели. Судьба матча решалась в серии послематчевых буллитов, в которой сильнее оказались «армейцы». Один из буллитов в ворота Доминика Фурха успешно реализовал именно Павел Дацюк.