Город55
ГлавноеВсе новости

Хоккеист Павел Дацюк обратился к Омску: спасибо за такой подарок

24 октября 2016, 13:02
Заявление звезды КХЛ.

Павел Дацюк на своей странице в социальной сети Instagram обратился к омским болельщикам, которые сделали именитому форварду подарок после матча между «Авангардом» и СКА, прошедшем на «Арене Омск» в субботу, 22 октября.

После игры Павел Дацюк получил связанную омскими хоккейными фанатами подушку с 13-м игровым номером хоккеиста. Двукратный обладатель кубка Стэнли выразил омичам благодарность за сделанный подарок.


Стоит напомнить, что противостояние «Авангарда» и СКА получилось очень зрелищным. По ходу матча омичи уступали питерцам со счетом 0:2, но сумели отыграться и перевести игру в овертайм, который прошел с подавляющим преимуществом хозяев льда, тем не менее, заброшенных шайб в дополнительное время собравшиеся на «Арене Омск» зрители не увидели. Судьба матча решалась в серии послематчевых буллитов, в которой сильнее оказались «армейцы». Один из буллитов в ворота Доминика Фурха успешно реализовал именно Павел Дацюк.



Верхнее фото: ska.ru
Фото в тексте: instagram.com/datsyuk13hockey


#Новости#Хоккей#Главное#Спорт#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31