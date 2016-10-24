Бездействие мэрии Омска едва не привело к загрязнению земель Арктики

После обращения в прокуратуру Ленинского округа Омска членов хозяйственно-гаражного товарищества "Арктика" выявлено, что на территории ряда городских улиц не работает ливневая канализация. Установлено, что омская мэрия не соблюдает требования законодательства об охране окружающей среды и благоустройстве. Прокурорская проверка показала, что на территории улицы 9-я Ленинская (в границах улицы Стальского и улицы 25 лет Октября) не отводятся талые и ливневые воды.