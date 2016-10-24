Бездействие мэрии Омска едва не привело к загрязнению земель Арктики

После обращения в прокуратуру Ленинского округа Омска членов хозяйственно-гаражного товарищества "Арктика" выявлено, что на территории ряда городских улиц не работает ливневая канализация. Установлено, что омская мэрия не соблюдает требования законодательства об охране окружающей среды и благоустройстве. Прокурорская проверка показала, что на территории улицы 9-я Ленинская (в границах улицы Стальского и улицы 25 лет Октября) не отводятся талые и ливневые воды.
Для устранения нарушений еще в январе 2016 года прокуратура внесла представление первому заместителю мэра Омска, директору департамента горхозяйства. Рассмотрев акт, органы местного самоуправления запланировали работы по строительству закрытой ливневки на проблемной территории, чтобы на 9-ой Ленинской не стояла вода.
Отсутствие водоотвода угрожает местным жителям загрязнением территории, истощением и деградацией земель, материальным ущербом. Поскольку департамент горхозяйства длительное время бездействовал, окружной прокурор направил в суд иск о возложении на омскую мэрию обязанности обеспечить водоотвод с улицы 9-я Ленинская.
Центральный районный суд удовлетворил исковые требования. Администрация, не согласившись с решением суда, подала апелляцию. Решение суда первой инстанции, в итоге, осталось без изменений. Исполнение ответчиком судебного постановления находится под контролем прокуратуры.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: иллюстрация