АвтоВАЗ может существенно снизить стоимость LADA Granta

Уже к концу текущего года цена "Гранты" может снизиться на 7%. А уже в следующем году может быть пересмотрен прайс на все модификации модели, в ходе которого ожидается уменьшение цены еще на 13%. Допускается, что ценовая корректировка продолжится и в 2018 году.