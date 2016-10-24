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АвтоВАЗ может существенно снизить стоимость LADA Granta

24 октября 2016, 09:16
Пересмотр прайса.

В следующем году эксперты ожидают существенного снижения стоимости отечественного седана LADA Granta, как отмечают российские СМИ, падение цены может достигнуть 20%.

Кроме того, сообщается что "АвтоВАЗом" не планируется одномоментное понижение цены на популярную модель, скорее всего, процесс снижения стоимости автомобиля LADA Granta будет осуществляться постепенно.

Уже к концу текущего года цена "Гранты" может снизиться на 7%. А уже в следующем году может быть пересмотрен прайс на все модификации модели, в ходе которого ожидается уменьшение цены еще на 13%. Допускается, что ценовая корректировка продолжится и в 2018 году.

Ранее, в рамках международного автомобильного шоу ММАС-2106 Николя Мор, возглавляющий "АвтоВАЗ", заявлял, что из-за большой локализации комплектующих стоимость автомобиля LADA Granta может быть снижена.


Фото: lada.ru

#Новости#Главное#Авто#Общество
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