Взрыв бытового газа в 10-этажном доме, люди под завалами, видео

Взрыв бытового газа в многоэтажном доме произошел 23 октября утром в Рязани. Как сообщает пресс-служб регионального МЧС и УМВД, в ликвидации последствий участвуют около 300 человек спасателей и около 250 человек, сотрудников полиции. Место происшествия оцеплено, ведется разбор завалов.
В десятиэтажном жилом доме верхний этаж разрушен полностью, 9-й и 8-й этажи частично повреждены. Дом обследован специальным мобильным диагностическим комплексом «Струна» ВНИИ ГО ЧС для обнаружения скрытых повреждений.
Сообщается о трех погибших и около десятка пострадавших. В кратчайшие сроки были спасены 15 человек, еще троих извлекли из-под завалов. Судьба еще четырех человек пока не известна.
На месте происшествия работают кинологи. Жильцы дома расселены в пункты временного расселения. В сети Интернет появился ролик, снятый камерой наружного наблюдения, на котором виден момент взрыва.
Фото: mchs.gov.ru