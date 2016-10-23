СК проверяет информацию о массовой драке омских полицейских

Ранее, напомним, в сети Интернет появилась информация о конфликте в городе Калачинск Омской области, в котором, якобы, участвовали сотрудники полиции. Сообщалось о «массовой драке».
После появления предварительной информации в СМИ, пресс-служба УМВД России по Омской области сообщила, что по поводу «происшествия в Калачинском районе с возможным участием сотрудников полиции» врио начальника УМВД России по Омской области полковником юстиции Л.Н. Аксеновой назначено проведение проверки.
Также в дело вмешалось Следственное управление СК РФ по Омской области. Начата доследственная проверка по сообщению в СМИ о «неправомерных действиях сотрудников полиции».
По предварительным данным, как сообщается, инцидент произошел еще неделю назад, в субботу 15 октября 2016 года. В Калачинске полицейские отдыхали в заведении общепита. Произошла драка, было повреждено имущество.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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