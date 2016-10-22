Падение вертолета с омичами на борту, 19 погибших

Место падения вертолета было обнаружено в 2:20 московского времени 22 октября. По предварительно информации, «Ми-8» совершил вынужденную посадку вблизи поселка Уренгой. На борту находилось 22 человека. Сообщается, что 19 человек погибли. К аварийно-спасательной операции привлечены 177 человек и 27 единиц техники.