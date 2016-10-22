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Падение вертолета с омичами на борту, 19 погибших

22 октября 2016, 16:19
Крушение вертолета «Ми-8».

Крушение вертолета «Ми-8» авиакомпании «Скол» произошло накануне вечером в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Борт следовал рейсом из Красноярского края в поселок Уренгой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО.

Место падения вертолета было обнаружено в 2:20 московского времени 22 октября. По предварительно информации, «Ми-8» совершил вынужденную посадку вблизи поселка Уренгой. На борту находилось 22 человека. Сообщается, что 19 человек погибли. К аварийно-спасательной операции привлечены 177 человек и 27 единиц техники.

В связи с авиапроисшествием МЧС России открыло «Горячую линию» 8-800-775-17-17.

По предварительной информации, на борту потерпевшего крушения вертолета могли находиться омичи. В списках значится один житель Омской области. Всё информацию необходимо уточнять в МЧС по указанному выше телефону.

Пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ сообщает, что по факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Работают следователи.

По версии следствия, крушение произошло 21 октября между 19 и 20 часами местного времени. Вертолет выполнял рейс с Сузумского месторождения Красноярского края в поселок Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа. На борту «Ми-8» находились 22 человека: 19 пассажиров и 3 члена экипажа.

На месте от травм погибли 19 человек. Трое выживших эвакуированы в Новоуренгойскую городскую больницу. Вертолет полностью разрушен.

У следствия три основные версии произошедшего: нарушение правил эксплуатации и безопасности полета, отказ техники и неблагоприятные погодные условия.


Фото: 89.mchs.gov.ru




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