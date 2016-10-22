Город55
ГлавноеВсе новости

Мужчина и ребёнок сбиты на пешеходном переходе в Омске

22 октября 2016, 08:09
Опасные дороги.

Еще два дорожно-транспортных происшествия в Омске на нерегулируемых пешеходных переходах. Одно из них произошло накануне, 21 октября, около 19 часов в Центральном округе на проспекте Маркса в районе «Каскада». Об этом через социальные сети сообщает LIFE55. По предварительной информации, пострадавший мужчина получил травмы и был госпитализирован.


Также в пятницу, около двух часов дня, схожее дорожно-транспортное происшествие произошло в Октябрьском округе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области

Предварительно: водитель а/м «ВАЗ-2104», мужчина 1940 г.р., без признаков опьянения, двигаясь по Космическому проспекту, сбил ребенка в районе дома №1, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Итог ДТП: пешеход – девочка 2003 г.р. – была госпитализирована. Ведется проверка.

Напомним, ранее, омская Госавтоинспекция призвала водителей быть особенно внимательными на дорогах при смене погодных условий, снегопадах и гололеде. Грядет непростой зимний период.

#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
В Роспотребнадзоре рассказали, когда в Омской области введут масочный режим
Сегодня, 13:52
Владимир Соловьев назвал «уродами» сотрудников омского бизнесмена Шкуренко
Сегодня, 09:05
В Омске снова не вышло продать китайский недострой у «Зеленого острова»
Здание выставили на торги, но для него не нашлось ни одного покупателя.
Сегодня, 15:33
Шестая волна коронавируса в Омской области. Опасен ли новый штамм «кентавр»
Сегодня, 13:37
В Омской области в ДТП с трактором погибла мать с двумя детьми
Сегодня, 15:20
Джаз, «Тарская крепость» и индийская свадьба. Куда сходить на выходных в Омске
Вчера, 19:02