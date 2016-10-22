Мужчина и ребёнок сбиты на пешеходном переходе в Омске

Еще два дорожно-транспортных происшествия в Омске на нерегулируемых пешеходных переходах. Одно из них произошло накануне, 21 октября, около 19 часов в Центральном округе на проспекте Маркса в районе «Каскада». Об этом через социальные сети сообщает LIFE55 . По предварительной информации, пострадавший мужчина получил травмы и был госпитализирован.