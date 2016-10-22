Мужчина и ребёнок сбиты на пешеходном переходе в Омске

Еще два дорожно-транспортных происшествия в Омске на нерегулируемых пешеходных переходах. Одно из них произошло накануне, 21 октября, около 19 часов в Центральном округе на проспекте Маркса в районе «Каскада». Об этом через социальные сети сообщает
Также в пятницу, около двух часов дня, схожее дорожно-транспортное происшествие произошло в Октябрьском округе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области
Предварительно: водитель а/м «ВАЗ-2104», мужчина 1940 г.р., без признаков опьянения, двигаясь по Космическому проспекту, сбил ребенка в районе дома №1, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Итог ДТП: пешеход – девочка 2003 г.р. – была госпитализирована. Ведется проверка.
Напомним, ранее,