Год без секса приравняли к инвалидности

Специалисты Всемирной организации здравоохранения решили кардинально изменить подход к определению бесплодия, а также к людям, не имеющих регулярных половых контактов на протяжении длительного периода. Об этом сообщает The Telegraph.
Согласно новой спецификации, одинокие женщины и мужчины без медицинских проблем будут классифицироваться как «бесплодные» если не имеют детей, но хотят стать родителями. ВОЗ считает, что в таком случае ситуация не должна рассматриваться просто как медицинское состояние. Разработчики новых глобальных стандартов предлагают закрепить за каждым человеком «право на воспроизведение».
До настоящего времени ВОЗ определяло бесплодие как «неспособность достичь беременности после 12 месяцев или более регулярного незащищенного секса».
Новый стандарт вносит существенную поправку: «неспособность найти подходящего сексуального партнера или отсутствие сексуальных отношений, которые могли бы достичь зачатия». В таком случае физическое состояние индивида можно приравнять к инвалидности.
Новые стандарты Всемирной организации здравоохранения направлены на изменение политики доступа к процедуре ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение или «оплодотворение в пробирке»).
ВОЗ уточнил, что новое определение будет разослано министрам здравоохранения стран мира в 2017 году. Это может привезти к изменению соответствующих законов, связанных с суррогатным материнством, может быть введено понятие «коммерческое суррогатное материнство».
Однако правовые эксперты считают, что это приведет к сложностям в части выхода определения «тела» за рамки компетенции здравоохранения и перехода в социальную сферу.
Д-р Дэвид Адамсон, один из авторов новых стандартов, заявил, что «определение бесплодия теперь написано таким образом, что она включает права всех лиц, желающих иметь семью, а так же права одиноких мужчин, одиноких женщин, и лиц с нетрадиционной ориентацией. Человек получает право на воспроизведение вне зависимости от наличия у него сексуального партнера. Это большая перемена. Это коренным образом меняет подход к определению, кого должны включать в эту группу, и кто должен иметь доступ к медицинским услугам».
Критики уже назвали решение ВОЗ «абсурдной чепухой», а также выразили опасения, что пары с медицинским диагнозом бесплодия могут потерять шанс на рождение ребенка, если новые правила вступят в силу на уровне законодательств отдельных стран.
The Telegraph уточняет, что в Великобритании плата за суррогатное материнство считается незаконной. Также наблюдается острая нехватка женщин, готовых взять на себя эту миссию. Для ЭКО недостает также спермы и яйцеклеток доноров.
Основатель британской Организации по репродуктивной этике Жозефин Куинтавэлль уже заявила, что всё это абсурдный вздор:
«Это абсурд, который не только переосмысливает понятие "бесплодие", но фактически сводит на нет важность естественного полового акта между мужчиной и женщиной»
Пресс-секретарь Департамента здравоохранения британского правительства сказал, ведомство рассмотрит окончательные советы ВОЗ, однако они вовсе не обязаны следовать им.
Согласно официальной статистике, с 1978 по 2013 гг. с использованием техники ЭКО родились 6,5 миллиона человек.