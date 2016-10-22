Год без секса приравняли к инвалидности

Д-р Дэвид Адамсон, один из авторов новых стандартов, заявил, что «определение бесплодия теперь написано таким образом, что она включает права всех лиц, желающих иметь семью, а так же права одиноких мужчин, одиноких женщин, и лиц с нетрадиционной ориентацией. Человек получает право на воспроизведение вне зависимости от наличия у него сексуального партнера. Это большая перемена. Это коренным образом меняет подход к определению, кого должны включать в эту группу, и кто должен иметь доступ к медицинским услугам».