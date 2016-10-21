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В омском детсаду трехлетний ребенок получил травму головы

21 октября 2016, 16:50
Начата проверка.

Сегодня началась доследственная проверка по факту полученной 3-летним мальчиком травмы вследствие несчастным случаем, которая проводится следственными органами СК РФ по Омской области.

Предварительно: сегодня, 21 октября, утром с детском саду, располагающемуся в Кировском округе, ребенок уронил предназначенную для полотенец вешалку-стойку, попятившись от нее мальчик ударился о раковину умывальника головой.

Жизни пострадавшего мальчика ничего не угрожает, ему была оказана медицинская помощь. Все обстоятельства случившегося устанавливают следователи, по итога проводимой проверки будет принято процессуальное решение.


По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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