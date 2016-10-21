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Рабочую неделю в России сократят на один день

21 октября 2016, 17:59
Три дня на отдых.

В следующем месяце россиянам предоставится возможность работать по сокращенной рабочей неделе. Согласно Трудовому Кодексу РФ, 4 ноября – нерабочий праздничный день. В нынешнем году День народного единства выпал на пятницу, поэтому россияне получат длинные выходные – с 4 по 6 ноября, сообщает пресс-служба Роструда.

Праздник единения в Омске

В этот день, 4 ноября, омичей приглашают на Соборную площадь, где их ожидает обширная развлекательная программа, сообщает Омская губерния.

Праздничные мероприятия пройдут в рамках форума «Россия – это мы!» и начнутся уже с 1 ноября в Доме дружбы. Там состоится круглый стол, вопросами которого станут профилактика экстремизма и терроризма, а также ксенофобии.

В пятницу на Соборной площади начнутся мероприятия с участием различных творческих коллективов, КДЦ и молодежных организаций.

Омичам предложат посетить военно-полевую кухню, стать участником разнообразных интерактивных площадок.

Насладиться достижениями омских силачей можно будет на спортивной площадке с участием представителей омского военно-исторического клуба «Кованая рать – служилые люди Сибири».

Примечательно, что праздничные мероприятия пройдут во всех 32-х районах области.

Фото: иллюстрация

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