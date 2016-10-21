Рабочую неделю в России сократят на один день

Праздник единения в Омске



В этот день, 4 ноября, омичей приглашают на Соборную площадь, где их ожидает обширная развлекательная программа, сообщает Омская губерния.



Праздничные мероприятия пройдут в рамках форума «Россия – это мы!» и начнутся уже с 1 ноября в Доме дружбы. Там состоится круглый стол, вопросами которого станут профилактика экстремизма и терроризма, а также ксенофобии.