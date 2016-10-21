Особенность Омска: в городе денег нет

Почти все презентующие сошлись на мысли, что в Омске довольно развиты традиции, история, культура; в целом, омичам есть, где отдохнуть. Городу нужно стать дружелюбнее к жителям, чище и экологичнее, причем эко-культуру важно воспитывать с детства. И перед тем, как сейчас обвинять горожан в том, что они мусорят, стоит посмотреть, сколько урн есть в городе. В благоустройстве необходим переход от количества к качеству. От одной из команд поступило предложение установить на уборочные машины навигаторы глонасс, чтобы каждый омич мог проконтролировать их работу, просто отследив передвижения на карте.