Особенность Омска: в городе денег нет

Сегодня, 21 октября, в Омске прошли вторые Урбанистические чтения, во второй части которых горожане делились видением будущего Омска.
Все участники урбанчтений разделились на команды и в течение двух часов совместно разрабатывали проекты своего видения города, каким он может стать в будущем. Далее каждая команда презентовала итоги своего "проекта". Созданы различные сценарии развития - от утопически-оптимистичных до крайне пессимистичных, "разработчики" углубляясь в стереотипные проблемы региона, на основе которых формируются негативные городские мифы.
В числе смыслов и образов Омска названы "росток с трехсотлетними корнями", "солнечный сад", "экогород", "Омичи в одной лодке, которая плывет по Иртышу", "колыбель цивилизации". В одной из команд изобразили Омскую область в виде стейка и заявили, что региону необходим "профессиональный повар и качественная прожарка", которые смогут подготовить его для нового уровня жизни.
- Есть сырок "Омичка", в интернете - Омская птица, есть хоккейный клуб "Аванганд". А есть Врубель, Достоевский, Колчак... Мы пока сами не понимаем, что послать в мир, чтобы нас позитивно воспринимали, - говорят эксперты. - Исторический символ Омска - крепость, это целый брендовый знак. Парадокс в том, что образ крепости есть, территория есть, а самой крепости нет.
Тезис о пассивности омичей в общественных инициативах (думают, как заработать, чтобы прокормить семью) выдвинула одна из студенческих команд, предложив повысить всем зарплаты до 30 тысяч рублей, вторая команда - требовала деньги на каждую инициативу.
- С деньгами все могут, вы без денег попробуйте, - возразили эксперты, - Специфика Омска в том, что денег у нас нет. Не надо думать, что мы откроем алмазную шахту, и деньги откуда-то возьмутся. Материальный стимул к активности - псевдостимул, и придумать, чем можно привлечь без денег, ещё предстоит.
Почти все презентующие сошлись на мысли, что в Омске довольно развиты традиции, история, культура; в целом, омичам есть, где отдохнуть. Городу нужно стать дружелюбнее к жителям, чище и экологичнее, причем эко-культуру важно воспитывать с детства. И перед тем, как сейчас обвинять горожан в том, что они мусорят, стоит посмотреть, сколько урн есть в городе. В благоустройстве необходим переход от количества к качеству. От одной из команд поступило предложение установить на уборочные машины навигаторы глонасс, чтобы каждый омич мог проконтролировать их работу, просто отследив передвижения на карте.
Больше зеленых зон и парковых территорий, доступные жильё и медицина, современная транспортная система, открытая коммуникация всех участников городской жизни также названы в числе необходимого для развития города. Сейчас, с какими бы идеями активные люди ни пришли, в городском управлении они натыкаются на непонимание. У нас нет дорожной карты по реализации идеи, а существующие процессы низкоэффективны.
Эксперты отмечают, что в Омске по-хорошему сумасшедшая городская среда, и пора открыть общественную кумулятивную площадку для генерации проектов городских "сумасшедших" и вообще для коммуникации всех жителей. Коммуникации, к слову, тоже пока нет: договариваться о совместной деятельности часто мешают или личные амбиции, или иждивенческая позиция, которой омичи сами себя ограничивают.