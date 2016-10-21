Омичей ждут заморозки до -17, реки покрываются льдом

Раньше на неделю в Омской области началось образование льда на реках. Явление, замеченное омскими специалистами Обь-Иртышского УГМС, отмечается пока только на малых реках севера Омской области, в частности на реках Уй и Шиш. Этому, прежде всего, способствует отрицательный температурный фон, установившийся на территории области в последние дни.