Омичей ждут заморозки до -17, реки покрываются льдом

Раньше на неделю в Омской области началось образование льда на реках. Явление, замеченное омскими специалистами Обь-Иртышского УГМС, отмечается пока только на малых реках севера Омской области, в частности на реках Уй и Шиш. Этому, прежде всего, способствует отрицательный температурный фон, установившийся на территории области в последние дни.
Основное покрытие льдом более крупных рек произойдет, по прогнозам синоптиков, в последних числах октября.
В эти выходные в регионе ожидается интенсивный рост атмосферного давления. Местами по области – осадки. Температура понизится ночью до -17 градусов, дневная температура составит от -1 до -6 градусов. Со среды ожидается дальнейшее понижение температуры.
Стоит также отметить, что первые ледовые явления на речных объектах Ямало-Ненецкого округа были зафиксированы еще в начале октября. По данным гидрологов Обь-Иртышского управления ГМС, эти сроки близкие к среднемноголетним.
Справка:
Забереги – полосы ледяного покрова, окаймляющие берега водотоков и водоёмов (озёр, водохранилищ, прудов и др.), при незамерзающей остальной части водного пространства.
Шугоход – движение всплывающего на поверхность водного потока и переносимого течением внутриводного льда (шуги). Шугоход обычно образуется перед ледоставом, а также зимой на незамерзающих порожистых участках рек.