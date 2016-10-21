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Каждый что-то скрывает…

21 октября 2016, 16:47
Каждый что-то скрывает…

Возможно, у него больше общего с Энштейном, Моцартом и Пикассо, чем с нами…

Кинотеатр СЛАВА и Радио Энерджи представляют предпоказ триллера «Расплата»! (18+) Не пропусти: 26 октября в 19:30 Бен Аффлек продемонстрирует невероятные интеллектуальные способности в «Расплате».

Как можно выиграть билеты? Участвуй в конкурсах репостов в официальной группе кинотеатра и группах партнеров, подробная информация по ссылке.

О фильме: Лента расскажет историю математического гения Кристиана Вульфа, который подрабатывает аудитором для самых опасных преступных организаций. Когда ему «на хвост» садится отдел по борьбе с преступностью Министерства финансов во главе с Рэем Кингом Кристиан решает найти себе законопослушного клиента и проводит аудит в компании по производству новейшей робототехники, где сотрудница финансового отдела обнаружила «нестыковочку» в миллионы долларов. Но стоит Кристиану взяться за счета и выйти на след, как в деле начинают появляться жертвы.

Подробная информация по телефону 90-44-44 и на slavakino.ru/news


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