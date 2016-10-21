Каждый что-то скрывает…

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О фильме: Лента расскажет историю математического гения Кристиана Вульфа, который подрабатывает аудитором для самых опасных преступных организаций. Когда ему «на хвост» садится отдел по борьбе с преступностью Министерства финансов во главе с Рэем Кингом Кристиан решает найти себе законопослушного клиента и проводит аудит в компании по производству новейшей робототехники, где сотрудница финансового отдела обнаружила «нестыковочку» в миллионы долларов. Но стоит Кристиану взяться за счета и выйти на след, как в деле начинают появляться жертвы.