Экс-звезду «Дома-2» из Омска обвиняют в присвоении 1,6 млрд рублей

В течение двух лет молодые люди при помощи нелегального расчетно-кассового центра осуществляли операции по открытию счетов клиентов, в дальнейшем продолжали их вести, также были зафиксированы случаи кассового обслуживания и инкассации. Соучастники группировки за свои услуги взимали с клиентов комиссию – от 0,4 до 3,5%.