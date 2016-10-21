Экс-звезду «Дома-2» из Омска обвиняют в присвоении 1,6 млрд рублей

В Омске на скамье подсудимых оказалась бывшая участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Полетаева, сообщает сайт
Накануне в Омске в Куйбышевском районном суде состоялось второе заседание по уголовному делу, фигурантами по которому проходят бывшая участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Полетаева и еще трое омичей. Им предъявлены обвинения ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в крупном размере».
Следствием доказано, что членам ОПГ, в состав которой, кроме Полетаевой вошли 33-летний Николай Трофимов, Антон Бабиков и Михаил Пуговкин, удалось в общей сложности обналичить более 1 миллиарда 600 миллионов рублей.
В течение двух лет молодые люди при помощи нелегального расчетно-кассового центра осуществляли операции по открытию счетов клиентов, в дальнейшем продолжали их вести, также были зафиксированы случаи кассового обслуживания и инкассации. Соучастники группировки за свои услуги взимали с клиентов комиссию – от 0,4 до 3,5%.
Надо отметить, что руководитель ОПГ Николай Трофимов полностью признал свою вину в совершенных преступных деяниях и, тем самым, действовал в интересах следствия.
В связи с этим, уголовное дело по отношению к главарю преступной группировки выделено в отдельное производство. Трофимов приговорен к сроку в виде лишения свободы на 2 года в исправительной колонии общего режима.
Все остальные участники организации «черных банкиров» отказались признавать вину, теперь они на скамье подсудимых. Ближайшие заседания суда позволят допросить свидетелей, а также приступить к изучению собранной следователями доказательной базы.
Фото: vk.com/cherryready