Автобусы на Левобережье будут ходить иначе, изменение схемы движения

В связи с изменением схемы движения на Левобережье, изменится маршрут движения общественного транспорта.
В частности, изменится схема движения автобусов, которые работают на маршрутах №70 и №23. Это связано с запретом поворота на улицу Ватутина с улицы Конева при движении в сторону улицы 70 лет Октября, который вступит в силу со вторника, 25 октября, сообщается на странице паблика омской мэрии.
Остановка вышеперечисленных автобусов будет осуществляться от остановки "Магазин ИКЕА" по улице Бульвар Архитекторов с правым поворотом на Ватутина, с левым - на Дмитриева и далее по утвержденным схемам.