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Автобусы на Левобережье будут ходить иначе, изменение схемы движения

21 октября 2016, 15:41
С 25 октября.

В связи с изменением схемы движения на Левобережье, изменится маршрут движения общественного транспорта.

В частности, изменится схема движения автобусов, которые работают на маршрутах №70 и №23. Это связано с запретом поворота на улицу Ватутина с улицы Конева при движении в сторону улицы 70 лет Октября, который вступит в силу со вторника, 25 октября, сообщается на странице паблика омской мэрии.

Остановка вышеперечисленных автобусов будет осуществляться от остановки "Магазин ИКЕА" по улице Бульвар Архитекторов с правым поворотом на Ватутина, с левым - на Дмитриева и далее по утвержденным схемам.

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