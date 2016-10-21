Автобусы на Левобережье будут ходить иначе, изменение схемы движения

В частности, изменится схема движения автобусов, которые работают на маршрутах №70 и №23. Это связано с запретом поворота на улицу Ватутина с улицы Конева при движении в сторону улицы 70 лет Октября, который вступит в силу со вторника, 25 октября, сообщается на странице паблика омской мэрии.