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Posted 11 октября 2016, 14:18

Published 11 октября 2016, 14:18

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Омичи тонут в грязи после ремонта дорог за 1,2 млрд

11 октября 2016, 14:18
Состояние омских дорог.

В Омске за 2016 год на ремонт дорог потратили 1,27 миллиардов рублей. На эти деньги привели в порядок около одного миллиона двухсот тысяч квадратных метров городских дорог, что составило около 10% от всей дорожной инфраструктуры Омска. Большинство же омских дорог по-прежнему ждут своей очереди.

Почти половина городской территории представлена частным сектором, а это 54 тысячи дворов и 450 километров грунтовых дорог, грязь от которых в непогоду тянется по всему городу. На отремонтированные в этом году дороги подрядчики дают гарантию сроком на четыре годе, а потом, при надлежащем содержании, дорожное покрытие будет исправно служить еще шесть лет. В настоящий момент содержание омских дорог нормативным требованиям не соответствует.

#Новости#Дороги#Общество#Город
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