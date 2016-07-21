В Омске насмерть разбился мужчина, упав с крыши пятиэтажки

В этот день сотрудники компании перестилали кровлю дома 20 на улице Лермонтова. Предварительно известно, что плотник был в страховочном поясе и снял его, только когда закончил работу на высоте. Однако заметив, что один из установленных на крыше листов недостаточно закреплен, вернулся, чтобы исправить работу. Страховочный пояс во второй раз он уже не надел.