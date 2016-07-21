В Омске насмерть разбился мужчина, упав с крыши пятиэтажки

Накануне в Омске с крыши пятиэтажки во время ремонта кровли с крыши сорвался молодой рабочий. Происшествие произошло в среду, 20 июня, около четырех часов дня. 25-летний плотник, работавший в ООО «Инстрой», разбился насмерть, упав с высоты пятиэтажного дома.
В этот день сотрудники компании перестилали кровлю дома 20 на улице Лермонтова. Предварительно известно, что плотник был в страховочном поясе и снял его, только когда закончил работу на высоте. Однако заметив, что один из установленных на крыше листов недостаточно закреплен, вернулся, чтобы исправить работу. Страховочный пояс во второй раз он уже не надел.
В настоящее время ведется доследственная проверка по факту падения с высоты, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение. Уточняются причины и обстоятельства происшествия, также проводится юридическая оценка действий лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности в деятельности компании.