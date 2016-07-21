Центральные улицы и площади Омска начнут перекрывать с 28 июля

Мэрия надеется, что горожане и гости города отнесутся к временным ограничениям в праздничные дни с пониманием. И напоминает, что когда в Омске начнутся основные мероприятия по случаю 300-летия, в центре нашего мегаполиса парковок на всех не хватит и лучше вместо личного воспользоваться общественным транспортом . Тем более что автобусов в эти дни будет выведено на маршруты больше обычного.