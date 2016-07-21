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Центральные улицы и площади Омска начнут перекрывать с 28 июля

22 июля 2016, 01:27
Праздничные мероприятия.

Движение транспорта будет перекрыто в связи с праздничными мероприятиями, которые запланированы в Омске по случаю 300-летия города. На этот счет подготовлено специальное распоряжение мэрии №337-р от 20 июля 2016 года.

Ряд городских улиц и площадей Омска будут перекрывать в период с 28 июля по 7 августа. Преимущественно это центральная часть города от Ленинградской площади до Соборной.

Мэрия надеется, что горожане и гости города отнесутся к временным ограничениям в праздничные дни с пониманием. И напоминает, что когда в Омске начнутся основные мероприятия по случаю 300-летия, в центре нашего мегаполиса парковок на всех не хватит и лучше вместо личного воспользоваться общественным транспортом. Тем более что автобусов в эти дни будет выведено на маршруты больше обычного.

Улицы и площади будут перекрыты следующим образом (источник admomsk.ru):



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