Центральные улицы и площади Омска начнут перекрывать с 28 июля

Движение транспорта будет перекрыто в связи с праздничными мероприятиями, которые запланированы в Омске по случаю 300-летия города. На этот счет подготовлено специальное распоряжение мэрии №337-р от 20 июля 2016 года.
Ряд городских улиц и площадей Омска будут перекрывать в период с 28 июля по 7 августа. Преимущественно это центральная часть города от Ленинградской площади до Соборной.
Мэрия надеется, что горожане и гости города отнесутся к временным ограничениям в праздничные дни с пониманием. И напоминает, что когда в Омске начнутся основные мероприятия по случаю 300-летия, в центре нашего мегаполиса парковок на всех не хватит и лучше вместо личного
Улицы и площади будут перекрыты следующим образом (источник admomsk.ru):