Ресторан накормит голых парочек, обменяв еду на одежду 18+

Еще один голый ресторан на этот раз открывается в Берлине. Заведение под названием Black Cat позиционируется как семейный ресторан, и приглашает посетителей в свой обеденный зал и на террасу не в обычной одежде, а «в чем мать родила». Кстати, одежду здесь можно было в день открытия, конечно, на время, поменять на еду. Брюки-рубашки-платья и прочее вернули посетителям после трапезы – там же, на входе.
Как сообщает Daily Mail, оставлять клиентов без одежды придумал шеф-повар Black Cat из-за того, что в Берлине высока конкуренция среди семейных ресторанов. Так бы они были последними в длинном списке местно общепита, а теперь о них говорят не только в Германии, но и далеко за пределами страны.
Бронебойный метод Sex sells позволил раскрутить ресторан всего за две недели. Теперь клиентам приходится заказывать столики заранее. В заведении разрешают находиться не только голыми, но и топлесс. И не только в обеденном зале, но и на террасе, расположенной прямо на улице.
В меню нет ничего особенного – бургеры, крылышки, картошка фри и прочий фастфуд, но из экологически чистых продуктов.
В день открытия Black Cat владельцы заведения разместили в Facebook объявление, что накормят бесплатно всех желающих в обмен на снятую одежду. Уточняется, что голыми в ресторане пребывают не только посетители, но и персонал. Официантки одеты только в чулки и юбки.
Напомним, недавно «голые рестораны» открылись также в Британии и
Каждый раз, когда в каком то из уголков земного шара открывается nude restaurant, это сопровождается всплеском заинтересованности со стороны посетителей, и таким же ажиотажным вниманием прессы. Но скажите, что здесь может быть аппетитного? Есть картофель фри в окружении не всегда привлекательных людей, на которых нет ни намека на одежду. В рестораны ходят не только модели, но и люди разных возрастов с избыточным весом. Странная тенденция…