Ресторан накормит голых парочек, обменяв еду на одежду 18+

Каждый раз, когда в каком то из уголков земного шара открывается nude restaurant, это сопровождается всплеском заинтересованности со стороны посетителей, и таким же ажиотажным вниманием прессы. Но скажите, что здесь может быть аппетитного? Есть картофель фри в окружении не всегда привлекательных людей, на которых нет ни намека на одежду. В рестораны ходят не только модели, но и люди разных возрастов с избыточным весом. Странная тенденция…