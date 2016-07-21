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Разбитая вдребезги машина устроила пробег по улицам города, видео

21 июля 2016, 20:09
Поразительная живучесть.

Недавно в сети появилось видео, на котором изображен автомобиль Toyota Corolla, передвигающийся по городу. Особенность этого транспортного средства заключается в том, что машина находится в по-настоящему «убитом» состоянии.

Изумленные очевидцы засняли эту Тойоту на видео, колесящую по улица одного из городов Пакистана. Стоит отметить, что автомобиль с достаточно серьезными повреждениями уверенно держит заданную траекторию.



Что случилось с машиной неизвестно. Быть может водитель изувечанного транспортного средства увлекся ловлей покемонов, а может этот автомобиль учувствовал в съемках какой-нибудь экшн-сцены для нового фильма.

Например, ранее интересный случай произошел при съемках фильма в Амстердаме. В одной из сцен водитель Porsche Cayenne не рассчитал угол вхождения в поворот и скинул малолитражку Smart в реку.


Фото: скриншот из видео

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