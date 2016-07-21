Птичья гавань Омска перешла на нанотехнологии

Научное искусство или science-art уже десятилетия существует в западном искусстве, в то время как российскому зрителю оно малоизвестно. Являясь результатом взаимодействия ученых и художников, научное искусство путем различных художественных и технологических средств демонстрирует достижения современной науки, делая их доступными для широкой зрительской аудитории. Область научного искусства является источником новаторских идей не только для изобразительного искусства, но и для дизайнерских, архитектурных и научно-технологических решений.