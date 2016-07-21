Птичья гавань Омска перешла на нанотехнологии

22 июля 2016г. в 15 часов на территории Природного Парка «Птичья гавань», расположенного по адресу г. Омск, ул. Енисейская 1, откроется выставка работ омских учёных «От науки к искусству», приуроченная к празднованию 300-летия г. Омска.
Мероприятие проводится в рамках научно-художественного проекта «Парк науки и искусств»при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии и Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области.
В выставке принимают участие омские учёные: Петр Гринберг, генеральный директор Омского института организации и технологии производства двигателей и Константин Полещенко, доктор технических наук, профессор, председатель Омского отделения Академии инженерных наук.
Выставка продолжает традиции многолетнего исследования культурного кода Омска, в том числе, в виде таких новых культурных явлений как научное искусство.
Научное искусство или science-art уже десятилетия существует в западном искусстве, в то время как российскому зрителю оно малоизвестно. Являясь результатом взаимодействия ученых и художников, научное искусство путем различных художественных и технологических средств демонстрирует достижения современной науки, делая их доступными для широкой зрительской аудитории. Область научного искусства является источником новаторских идей не только для изобразительного искусства, но и для дизайнерских, архитектурных и научно-технологических решений.
Используя современные методы инженерии поверхности, нанотехнологиии, информационные технологии, авторы разработали свой технологический процесс создания художественных произведений. Для этого с помощью плазмы создаются нанообъекты - металлические наноплёнки, структурные фрагменты поверхности которых служат «прообразами художественных сюжетов». Затем, работая с пластическими формами и цветовым колоритом наноплёнок и сочетая абстрактные сюжетные линии с фигуративными сюжетами, авторы создают свою «научно-художественную» реальность, основанную на собственном исследовательском и ассоциативном опыте.
В своих работах авторы воплощают идею «созидающего» пространства, в котором кажущаяся пустота «нулевых» форм и хаотичность абстрактных фрагментов при своём взаимодействии рождает пластичные образы – фантомы, связывающие воедино научную и художественную реальность, науку и искусство.
Источник: пресс-служба природного парка «Птичья гавань»
Верхнее фото: admomsk.ru
Фото в тексте: admomsk.ru (архив Петра Гринберга)